STF mantém decisão sobre inconstitucionalidade do Marco Legal do Indígenato (MLI)

O Supremo Tribunal Federal (STF) votou na sexta-feira 19 para manter a íntegra da decisão da Corte que reconheceu a inconstitucionalidade do Marco Legal do Indígenato (MLI). A decisão foi tomada após o ministro relator do caso, do PT, votou a favor da manutenção da decisão, argumentando que a inconstitucionalidade do MLI inviabiliza a demarcação de terras indígenas e afeta a segurança jurídica em relação aos conflitos em áreas indígenas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) votou na sexta-feira 19 para manter a íntegra da decisão da Corte que reconheceu a inconstitucionalidade do Marco Legal do Indígenato (MLI), o que significa que as decisões da Corte sobre a inconstitucionalidade do MLI serão mantidas.

O ministro relator do caso, do PT, votou a favor da manutenção da decisão, argumentando que a inconstitucionalidade do MLI inviabiliza a demarcação de terras indígenas e afeta a segurança jurídica em relação aos conflitos em áreas indígenas. Além disso, o ministro Mendes, do PSL, argumentou que a falta de consulta prévia aos povos originários inviabilizaria o processo legislativo e que a promulgação de leis sobre questões indígenas se submete à consulta livre, prévia e informada seria inviável devido à diversidade étnica no Brasil.

Após a votação, entidades que representam os indígenas e partidos governistas recorreram ao STF para contestar novamente a constitucionalidade da tese





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