STF mantém decisão sobre aposentadoria compulsória para magistrados

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a decisão que declara a extinção da aposentadoria compulsória como punição a magistrados, após julgar recursos movidos pela Advocacia-Geral da União (AGU) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Estudante implorou para motorista parar carro minutos antes de morrer em acidente em rodovia de Goiás: 'Estou com medo' Por maioria, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ( STF ) decidiu manter a decisão que declara a extinção da aposentadoria compulsória como punição a magistrados.

A Primeira Turma julgou nesta terça-feira, 26, recursos movidos pela Advocacia-Geral da União (AGU) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Em março, o ministro Flávio Dino determinou que a aposentadoria compulsória como punição disciplinar a magistrados não pode mais ser aplicada porque é incompatível com as alterações feitas na Emenda Constitucional (EC) 103/2019, que resultou na reforma da Previdência.

Pai é morto em festa de aniversário da filha em Goiás Estudante implorou para motorista parar carro minutos antes de morrer em acidente em rodovia de Goiás: 'Estou com medo' "Infrações graves devem merecer punições que não sejam transferidas à sociedade e que tenham a nota da reprovabilidade", afirmou Dino ao negar os recursos. Ele disse ainda que o Congresso fez uma "opção política inequívoca" ao deixar a aposentadoria compulsória de fora da reforma da Previdência.

O ministro ressaltou que a Constituição estabelece apenas três modalidades de aposentadoria para servidores públicos e que não existe, nesse rol, nenhuma referência à aposentadoria compulsória.

"A vitaliciedade não significa que alguém ingressará no reino dos Céus de beca", brincou





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