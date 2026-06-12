STF mantém anulação da condenação de Garotinho e vai decidir sobre mudanças na Lei da Ficha Limpa

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a anulação da condenação do ex-governador do Rio de Janeiro por compra de votos nas eleições municipais de 2016. A decisão pode favorecer o ex-governador nas eleições deste ano, já que ele será candidato a deputado federal. Além disso, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal também vai decidir sobre mudanças na Lei da Ficha Limpa que podem favorecer outros políticos, como Cunha e Garotinho, nas eleições deste ano.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a anulação da condenação do ex-governador do Rio de Janeiro por compra de votos nas eleições municipais de 2016.

O julgamento ocorreu no plenário virtual e também anulou outras condenações relacionadas ao mesmo caso. A condenação do ex-governador ocorreu no bojo das investigações da Operação Chequinho, que investigava a expansão do benefício social 'Cheque Cidadão' em troca de votos para Rosinha Garotinho, esposa do ex-governador. As provas que motivaram a condenação foram obtidas a partir da extração de dados de um computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes.

A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão, mencionando uma decisão anterior da Segunda Turma que havia rejeitado pedido semelhante ao acolhido por Zanin. Os integrantes do colegiado decidiram manter a decisão contestada por maior. Acompanharam a posição de Zanin os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Luiz Fux ficou vencido e votou a favor do recurso da PGR.

A decisão pode favorecer o ex-governador nas eleições deste ano, já que ele será candidato a deputado federal. Além disso, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal também vai decidir sobre mudanças na Lei da Ficha Limpa que podem favorecer outros políticos, como Cunha e Garotinho, nas eleições deste ano. A Lei da Ficha Limpa é uma lei que impede políticos condenados por crimes eleitorais de se candidatar a cargos públicos.

A decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pode ter implicações importantes para a política brasileira e pode afetar a forma como os políticos são julgados e punidos por crimes eleitorais





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