STF julga prisão de pai e primo de Daniel Vorcaro; Gilmar Mendes vota pela soltura

A Segunda Turma do STF analisa os pedidos de liberdade de Henrique e Felipe Vorcaro. Gilmar Mendes tende a votar pela soltura, mas já há dois votos pela prisão. O julgamento é decisivo para o futuro dos parentes do banqueiro.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ( STF ) retoma nesta terça-feira o julgamento dos pedidos de liberdade de Henrique Vorcaro e Felipe Vorcaro , respectivamente pai e primo do banqueiro Daniel Vorcaro , do Banco Master.

O caso foi liberado para julgamento pelo ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista em maio e agora pode votar pela suspensão das prisões. Gilmar iniciou seu voto com críticas à Lava-Jato, especialmente em relação à investigação de familiares e ao uso de delações premiadas. O placar até o momento está em dois votos pela manutenção das prisões, dos ministros André Mendonça e Luiz Fux, que defendem a conversão das prisões temporárias em preventivas.

O voto do ministro Nunes Marques será decisivo, já que Dias Toffoli se declarou impedido. André Mendonça, relator do caso, apontou que Felipe Vorcaro adotou condutas para dissimulação e ocultação patrimonial até abril deste ano, mesmo após as operações da Compliance Zero que prenderam Daniel Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, Felipe fugiu de uma residência em Trancoso, Bahia, minutos antes da chegada dos agentes, sendo flagrado por câmeras de segurança saindo em um carrinho de golfe.

Além disso, é acusado de participar do pagamento de propinas ao senador Ciro Nogueira, incluindo a transferência de 30% da empresa Green Investimentos com deságio de R$ 12 milhões e repasses mensais de R$ 300 mil a R$ 500 mil. Mendonça destacou a participação ativa de Felipe em operações relevantes do esquema, com movimentações de elevada monta e uso de rede de pessoas jurídicas para ocultar recursos.

Em relação a Henrique Vorcaro, a PF apontou que o pai do ex-banqueiro foi utilizado para ocultação de recursos bilionários durante as investigações. Mendonça defendeu que sua permanência na prisão é necessária para evitar a destruição de provas, combinação de versões com outros integrantes da organização criminosa, intimidações, ocultação de ativos e o funcionamento de estruturas empresariais de fachada. O julgamento segue com expectativa de que Gilmar Mendes vote pela soltura, mas o resultado depende de Nunes Marques.

A análise ocorre em um contexto de críticas ao uso excessivo de prisões preventivas e à atuação da Lava-Jato, temas recorrentes nos debates do STF. O caso tem grande repercussão por envolver figuras ligadas ao sistema financeiro e político, com alegações de corrupção e lavagem de dinheiro que abrangem altas somas e conexões com parlamentares





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