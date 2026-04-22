STF Julga Constitucionalidade de Decreto Sobre Superendividamento e Define Debate Sobre Mínimo Existencial

O Supremo Tribunal Federal analisa a validade do decreto que regulamenta a Lei do Superendividamento, com foco na definição do 'mínimo existencial' e na inclusão ou exclusão do crédito consignado. A decisão terá impacto direto na vida de milhões de brasileiros endividados e no mercado financeiro.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) está no centro de um debate crucial sobre a proteção financeira das famílias brasileiras, analisando a constitucionalidade do decreto emitido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que regulamenta a Lei 14.181/2021 , conhecida como Lei do Superendividamento .

A discussão gira em torno do conceito de 'mínimo existencial', o valor mínimo da renda familiar que deve ser preservado para garantir uma vida digna, e como este se relaciona com as dívidas dos cidadãos, especialmente o crédito consignado. O decreto estabeleceu esse mínimo em 600 reais, uma quantia que tem sido amplamente questionada pelos ministros do STF como inadequada e desalinhada com a realidade econômica do país, onde o salário mínimo atual é de 1.621 reais.

A divergência central reside na interpretação de quais tipos de dívidas devem ser consideradas ao calcular esse mínimo existencial, e se o crédito consignado, uma modalidade de empréstimo com desconto direto na folha de pagamento, deve ou não ser incluído. A sessão desta quarta-feira (22) revelou uma divisão entre os ministros.

O relator do caso, ministro André Mendonça, propôs uma solução intermediária, sugerindo que o Conselho Monetário Nacional (CMN) realize estudos anuais para avaliar a necessidade de reajustar o valor do mínimo existencial, tornando o processo mais dinâmico e adaptado à evolução da economia. Essa proposta foi amplamente aceita, com a exceção do ministro Kassio Nunes Marques, que não participou da sessão e deverá apresentar seu voto na quinta-feira (23).

No entanto, a divergência se acentuou quando Mendonça defendeu a inclusão do crédito consignado no cálculo do mínimo existencial, posição que encontrou apoio em ministros como Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Em contrapartida, ministros como Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia argumentaram que o CMN deveria, em vez disso, definir anualmente uma lista taxativa de dívidas que não seriam consideradas no cálculo do mínimo existencial, devido à complexidade e aos impactos potenciais de incluir ou excluir diferentes tipos de crédito.

A lei original visa proteger os devedores, garantindo que tenham recursos suficientes para suas necessidades básicas, mas a aplicação prática do decreto tem gerado controvérsia sobre o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a estabilidade do sistema financeiro. A decisão do STF terá implicações significativas para milhões de brasileiros endividados e para o mercado de crédito no país.

A Lei do Superendividamento, em sua essência, busca oferecer um caminho para que famílias em situação de vulnerabilidade financeira possam renegociar suas dívidas de forma justa e sustentável. O decreto 11.150/2022, ao tentar definir o 'mínimo existencial' como um valor fixo, visava operacionalizar essa lei, garantindo que os planos de pagamento não comprometam a subsistência digna dos devedores.

A discussão no STF, no entanto, destaca a dificuldade de estabelecer um valor único que seja adequado para todas as realidades familiares no Brasil, considerando as diferenças regionais, os custos de vida e as diversas fontes de renda. Especialistas como o advogado tributarista Ivson Coelho ressaltam que a decisão do STF é crucial para garantir a efetividade da lei.

'Se prevalecer uma proteção mais forte, com um mínimo existencial mais alto e a inclusão do crédito consignado, para o devedor, sobra mais renda para viver, além da possibilidade real de renegociação global das dívidas e redução do ciclo de 'bola de neve'', explica Coelho. Por outro lado, ele adverte que, para o sistema bancário, 'o crédito pode ficar mais caro ou restrito, e os bancos perdem parte da previsibilidade do consignado'.

A decisão final do STF, portanto, deverá buscar um ponto de equilíbrio entre a proteção dos direitos dos consumidores e a manutenção da saúde do sistema financeiro, garantindo que a Lei do Superendividamento cumpra seu propósito de oferecer uma segunda chance para as famílias brasileiras em dificuldades financeiras. A complexidade do tema exige uma análise cuidadosa e ponderada, considerando os impactos sociais e econômicos de cada possível decisão





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