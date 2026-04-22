Head Topics

STF Julga Constitucionalidade de Decreto Sobre Superendividamento e Define Debate Sobre Mínimo Existencial

Economia E Justiça News

STF Julga Constitucionalidade de Decreto Sobre Superendividamento e Define Debate Sobre Mínimo Existencial
STFSuperendividamentoMínimo Existencial
📆4/22/2026 10:28 PM
📰cartacapital
197 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 99% · Publisher: 73%

O Supremo Tribunal Federal analisa a validade do decreto que regulamenta a Lei do Superendividamento, com foco na definição do 'mínimo existencial' e na inclusão ou exclusão do crédito consignado. A decisão terá impacto direto na vida de milhões de brasileiros endividados e no mercado financeiro.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) está no centro de um debate crucial sobre a proteção financeira das famílias brasileiras, analisando a constitucionalidade do decreto emitido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que regulamenta a Lei 14.181/2021 , conhecida como Lei do Superendividamento .

A discussão gira em torno do conceito de 'mínimo existencial', o valor mínimo da renda familiar que deve ser preservado para garantir uma vida digna, e como este se relaciona com as dívidas dos cidadãos, especialmente o crédito consignado. O decreto estabeleceu esse mínimo em 600 reais, uma quantia que tem sido amplamente questionada pelos ministros do STF como inadequada e desalinhada com a realidade econômica do país, onde o salário mínimo atual é de 1.621 reais.

A divergência central reside na interpretação de quais tipos de dívidas devem ser consideradas ao calcular esse mínimo existencial, e se o crédito consignado, uma modalidade de empréstimo com desconto direto na folha de pagamento, deve ou não ser incluído. A sessão desta quarta-feira (22) revelou uma divisão entre os ministros.

O relator do caso, ministro André Mendonça, propôs uma solução intermediária, sugerindo que o Conselho Monetário Nacional (CMN) realize estudos anuais para avaliar a necessidade de reajustar o valor do mínimo existencial, tornando o processo mais dinâmico e adaptado à evolução da economia. Essa proposta foi amplamente aceita, com a exceção do ministro Kassio Nunes Marques, que não participou da sessão e deverá apresentar seu voto na quinta-feira (23).

No entanto, a divergência se acentuou quando Mendonça defendeu a inclusão do crédito consignado no cálculo do mínimo existencial, posição que encontrou apoio em ministros como Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Em contrapartida, ministros como Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia argumentaram que o CMN deveria, em vez disso, definir anualmente uma lista taxativa de dívidas que não seriam consideradas no cálculo do mínimo existencial, devido à complexidade e aos impactos potenciais de incluir ou excluir diferentes tipos de crédito.

A lei original visa proteger os devedores, garantindo que tenham recursos suficientes para suas necessidades básicas, mas a aplicação prática do decreto tem gerado controvérsia sobre o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a estabilidade do sistema financeiro. A decisão do STF terá implicações significativas para milhões de brasileiros endividados e para o mercado de crédito no país.

A Lei do Superendividamento, em sua essência, busca oferecer um caminho para que famílias em situação de vulnerabilidade financeira possam renegociar suas dívidas de forma justa e sustentável. O decreto 11.150/2022, ao tentar definir o 'mínimo existencial' como um valor fixo, visava operacionalizar essa lei, garantindo que os planos de pagamento não comprometam a subsistência digna dos devedores.

A discussão no STF, no entanto, destaca a dificuldade de estabelecer um valor único que seja adequado para todas as realidades familiares no Brasil, considerando as diferenças regionais, os custos de vida e as diversas fontes de renda. Especialistas como o advogado tributarista Ivson Coelho ressaltam que a decisão do STF é crucial para garantir a efetividade da lei.

'Se prevalecer uma proteção mais forte, com um mínimo existencial mais alto e a inclusão do crédito consignado, para o devedor, sobra mais renda para viver, além da possibilidade real de renegociação global das dívidas e redução do ciclo de 'bola de neve'', explica Coelho. Por outro lado, ele adverte que, para o sistema bancário, 'o crédito pode ficar mais caro ou restrito, e os bancos perdem parte da previsibilidade do consignado'.

A decisão final do STF, portanto, deverá buscar um ponto de equilíbrio entre a proteção dos direitos dos consumidores e a manutenção da saúde do sistema financeiro, garantindo que a Lei do Superendividamento cumpra seu propósito de oferecer uma segunda chance para as famílias brasileiras em dificuldades financeiras. A complexidade do tema exige uma análise cuidadosa e ponderada, considerando os impactos sociais e econômicos de cada possível decisão

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

cartacapital /  🏆 10. in BR

STF Superendividamento Mínimo Existencial Crédito Consignado Lei 14.181/2021

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atrasos que custam caro: Indefinições sobre BC e CVM pesam sobre o paísAtrasos que custam caro: Indefinições sobre BC e CVM pesam sobre o paísSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Aliados alertam ministros do STF sobre riscos de ofensiva contra políticosAliados alertam ministros do STF sobre riscos de ofensiva contra políticosMinistros do STF, envolvidos em investigações como o Master, minimizam pesquisas de desconfiança e o risco de impeachment, mesmo com alertas de aliados sobre possíveis consequências negativas de suas ações. A ofensiva contra políticos como Zema é vista como arriscada e capaz de gerar benefícios eleitorais para os investigados, além de aumentar a insatisfação popular com a Corte. Dino propõe reforma do Judiciário, atribuindo a crise de confiança a outros fatores.
Read more »

Desembargadora critica decisão do STF sobre penduricalhos e fala em 'regime de escravidão'Desembargadora critica decisão do STF sobre penduricalhos e fala em 'regime de escravidão'Em março deste ano, magistrada recebeu R$ 117 mil brutos, mas afirma que, no futuro, categoria não teria como pagar suas contas
Read more »

Crise no STF: Divergências internas sobre ética e punições elevam temperatura entre ministrosCrise no STF: Divergências internas sobre ética e punições elevam temperatura entre ministrosO ministro Flávio Dino propõe penas mais rigorosas contra corrupção no sistema jurídico, expondo tensões e divergências com o presidente do STF, Edson Fachin, e sua agenda de reformas éticas.
Read more »

Zema compara ministros do STF à coroa portuguesa em vídeo sobre inconfidência mineiraZema compara ministros do STF à coroa portuguesa em vídeo sobre inconfidência mineiraGilmar Mendes, que pediu uma investigação do pré-candidato à Presidência, é alvo de pedidos de impeachment por parlamentares da Câmara dos Deputados
Read more »

Mendonça pede vista e suspende julgamento no STF sobre Eduardo BolsonaroMendonça pede vista e suspende julgamento no STF sobre Eduardo BolsonaroSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »



Render Time: 2026-04-23 01:28:29