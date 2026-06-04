STF invalida idade mínima para aposentadoria especial de atividades insalubres

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, invalidar a exigência de idade mínima para aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos, mantendo apenas o critério de tempo de contribuição.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) decidiu, por maioria de votos, invalidar um trecho da Reforma da Previdência de 2019 que exigia idade mínima para a aposentadoria especial de trabalhadores que atuam em atividades insalubres.

A decisão, concluída nesta quarta-feira (3), considerou que a exigência de idade mínima contraria a própria finalidade do benefício, que é proteger a saúde e a integridade dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. Atividades insalubres são aquelas que expõem os trabalhadores a agentes físicos, químicos ou biológicos acima dos limites de tolerância, como calor excessivo, radiação, gases tóxicos, solventes, bactérias e vírus.

A aposentadoria especial permite redução do tempo de contribuição e da idade mínima, variando entre 15, 20 ou 25 anos conforme o grau de nocividade. A maioria dos ministros - André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli - entendeu que a idade mínima transformou um benefício criado para afastar o trabalhador de ambientes insalubres em um mecanismo que prolonga a exposição.

Os ministros Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin consideraram as mudanças constitucionais, mas foram vencidos. A ação foi movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), que argumentou que a idade mínima viola a dignidade humana e obriga o trabalhador a continuar se expondo a riscos por tempo superior ao previsto. A CNTI também afirmou que as idades mínimas foram fixadas sem critérios técnicos.

Com a decisão, ficam invalidadas as idades mínimas, permanecendo apenas os critérios de tempo de contribuição. O STF manteve outros pontos contestados, como a proibição de conversão de tempo especial em comum após a reforma e os novos critérios de cálculo do benefício. A decisão impacta diretamente trabalhadores expostos a condições insalubres, garantindo que possam se aposentar mais cedo, sem a obrigação de atingir uma idade mínima.

Especialistas apontam que a medida fortalece a proteção à saúde do trabalhador e alinha a previdência aos princípios constitucionais de dignidade e valorização do trabalho. A expectativa é que o INSS publique orientações para adequação dos processos de concessão do benefício





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