STF homologa parcialmente plano emergencial da CVM e critica metas de produtividade

O ministro Flávio Dino homologou parcialmente o plano emergencial da CVM, rejeitando a meta de produtividade proposta pelo governo e determinando a apresentação de novas metas e um cronograma de contratações.

O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Flávio Dino , homologou nesta sexta-feira (12) apenas parte do plano emergencial apresentado pelo governo federal para reestruturar as atividades da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ).

A decisão foi tomada após análise detalhada das propostas do Executivo, que buscavam resolver problemas estruturais e de produtividade na autarquia responsável pela regulação do mercado de capitais. Entre os principais pontos criticados pelo ministro está a meta de produtividade prevista pelo governo. O plano estabelecia o julgamento de apenas 150 processos ao longo de sete meses, número que, segundo Dino, é inferior ao desempenho registrado pela CVM mesmo em períodos de restrição orçamentária.

Na decisão, Dino classificou a meta como "inadmissível" e determinou que o Executivo apresente uma nova proposta de produtividade compatível com a capacidade real da autarquia. Ele argumentou que não faz sentido uma força-tarefa financiada com recursos extras ter uma performance menor do que a registrada historicamente, mesmo em tempos de crise.

"Diante desse quadro, considero inadmissível e desarrazoado que uma força-tarefa financiada por incremento orçamentário substancial determinado por esta Corte, proponha-se a entregar produtividade inferior àquela alcançada pela Autarquia em períodos de acentuada crise estrutural e vacância de cargos", afirmou o ministro





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