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STF forma maioria para considerar inconstitucional lei de SC que proibia cotas raciais

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STF forma maioria para considerar inconstitucional lei de SC que proibia cotas raciais
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📆4/16/2026 10:05 PM
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O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional lei de Santa Catarina que proibia o ingresso por cotas raciais e outras ações afirmativas no ensino superior. O placar já é de 7 a 0, com o voto do ministro Edson Fachin consolidando a maioria. A decisão deve servir como precedente para casos semelhantes.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) alcançou nesta quinta-feira, 16 de maio, uma maioria decisiva para declarar inconstitucional a lei de Santa Catarina que proibia o ingresso por meio de cotas raciais e outras ações afirmativas no ensino superior em instituições que recebem verbas estaduais. O placar atual é de 7 votos a 0, com o voto do ministro Edson Fachin consolidando a formação da maioria. Os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia também se manifestaram favoravelmente ao voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Ainda aguardam votação os ministros Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça.

O julgamento, iniciado em 10 de abril no plenário virtual, está previsto para encerrar às 23h59 desta sexta-feira, 17 de maio, caso não haja pedidos de vista ou destaque, o que até o momento não ocorreu. A decisão tomada no caso catarinense deverá servir como precedente para o Supremo em análises futuras de leis estaduais com temáticas semelhantes sobre cotas.

A lei em questão, sancionada em janeiro pelo governador Jorginho Mello (PL), proibia a reserva de vagas para estudantes, professores e técnicos baseada em critérios raciais ou em outras ações afirmativas, como as destinadas a indígenas e pessoas trans. As únicas exceções permitidas eram para pessoas com deficiência (PCDs), estudantes oriundos de escolas públicas e o ingresso por critérios de renda.

Até o fechamento desta reportagem, as justificativas escritas dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cristiano Zanin ainda não estavam disponíveis nos autos. Conforme o regimento das sessões virtuais, a apresentação de voto escrito não é obrigatória, exceto para o relator e para aqueles que apresentarem divergência. O ministro Edson Fachin, atual presidente da Corte, apresentou seu voto e ressaltou que a declaração de inconstitucionalidade da lei catarinense reforça o compromisso do STF com a Constituição e com os 'objetivos fundamentais da República', citando a 'construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a promoção do desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais e regionais'.

Fachin argumentou que a 'neutralidade estatal diante de assimetrias históricas profundas não constitui virtude constitucional, mas forma de omissão inconstitucional, pois acaba por conservar e agravar situações de exclusão sistemática de grupos historicamente vulnerabilizados'. Segundo o ministro, a política de cotas, mesmo não sendo a única solução, é um mecanismo 'adequado e necessário de combate ao racismo estrutural'.

Em nota oficial, a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) manifestou satisfação com a formação da maioria no STF e reafirmou seu compromisso com a democratização do acesso ao ensino superior. A lei catarinense estava suspensa em âmbito estadual e aguardava o julgamento no STF, no qual tramita uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) proposta pelo PSOL, em conjunto com a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro).

Nesta mesma ação, o ministro Gilmar Mendes já havia solicitado manifestações do governo de Santa Catarina, da Assembleia Legislativa catarinense e da Udesc. Em sua defesa, o governo estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), argumentou em janeiro que a lei era legal com base na alegação de que Santa Catarina possui a 'maior população branca do país', utilizando dados desatualizados do IBGE. Adicionalmente, o governo sustentou que a lei não possuía 'índole discriminatória ou segregacionista' e que a autonomia universitária 'não é absoluta', permitindo ainda a reserva de vagas para PCDs, estudantes de baixa renda e egressos da rede pública.

A norma estadual, na prática, já se encontrava suspensa devido a outra ação similar em curso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). O voto do relator, ministro Gilmar Mendes, baseou-se no argumento de que a Lei Estadual 19.722/2026 ignorou o reconhecimento prévio pelo STF da constitucionalidade de ações afirmativas com base em critérios étnico-raciais. Mendes também enfatizou que as políticas de cotas são amparadas pela jurisprudência da Corte e por normas internacionais com status de emenda constitucional no ordenamento brasileiro. Ele concluiu que a aprovação e sanção da lei catarinense foram fundamentadas na premissa, considerada inconstitucional pelo ministro, de que ações afirmativas baseadas exclusivamente em critérios étnico-raciais violariam o princípio da isonomia

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