STF fixa prazo de 60 dias para que big techs implementem medidas para ampliar responsabilidade civil por conteúdos ilegais

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira, 11, fixar prazo de 60 dias para que as big techs implementem as medidas determinadas pela Corte para ampliar a responsabilidade civil por conteúdos ilegais. Entre as medidas, as empresas devem proibir acesso dos usuários a vídeos com exploração e abuso sexual, violência física e indução a comportamentos que levem a danos à saúde física ou mental de crianças ou adolescentes. Além disso, as plataformas são obrigadas a manter representante legal no país para receber intimações da Justiça.

STF decidiu fixar prazo de 60 dias para que as big techs implementem medidas determinadas pela Corte para ampliar a responsabilidade civil por conteúdos ilegais.

Entre as medidas, as empresas devem proibir acesso dos usuários a vídeos com exploração e abuso sexual, violência física e indução a comportamentos que levem a danos à saúde física ou mental de crianças ou adolescentes. Além disso, as plataformas são obrigadas a manter representante legal no país para receber intimações da Justiça. A Corte também fixou um marco temporal para aplicação das regras de responsabilização nos processos que estão na Justiça.

Pela decisão, as medidas valem a partir do dia 27 de junho de 2025, quando a ata do julgamento foi publicada. O entendimento do relator foi seguido com ressalvas pelos ministros e a tese final do julgamento deverá ser aprovada em uma sessão marcada para a próxima quarta-feira, 17. O STF decidiu pela inconstitucionalidade parcial do Artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), norma que estabelecia os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.

Antes da decisão do STF, as big techs não respondiam civilmente pelos conteúdos ilegais, como postagens antidemocráticas, mensagens com discurso de ódio e ofensas pessoais, entre outras





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