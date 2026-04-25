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STF Encerra Execução de Penas da Trama Golpista de 2022 com Prisão dos Últimos Réus

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STF Encerra Execução de Penas da Trama Golpista de 2022 com Prisão dos Últimos Réus
STFGolpe 2022Alexandre De Moraes
📆4/25/2026 12:40 AM
📰JornalOGlobo
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O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do último grupo de condenados pela trama golpista de 2022, incluindo Filipe Martins e o general Mário Fernandes, encerrando a fase de recursos e consolidando a responsabilização criminal.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) alcançou um marco crucial no desmantelamento da trama golpista de 2022 com a ordem de prisão do último grupo de réus condenados, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes.

Esta decisão encerra a execução das penas impostas aos envolvidos, consolidando a responsabilização criminal por tentativas de subverter o resultado das eleições presidenciais e impedir a posse do então eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os nomes agora sob custódia definitiva estão figuras de destaque como Filipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência, e o general da reserva Mário Fernandes, evidenciando o alcance da conspiração a diferentes esferas do poder.

As penas, que variam de 8 a 26 anos de prisão, refletem a gravidade das ações praticadas, que incluíram a elaboração de planos para desestabilizar o processo democrático e até mesmo a articulação de atos violentos. A concretização dessas prisões representa um passo fundamental para a preservação das instituições e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito no Brasil.

A investigação, conduzida pelo STF, revelou a existência de um esquema complexo e multifacetado, com o objetivo de criar um ambiente de caos e incerteza que justificasse a intervenção militar e a manutenção do então presidente Jair Bolsonaro no poder. O chamado 'núcleo dois' da trama, do qual fazem parte os réus agora presos, foi responsável por gerenciar as atividades da organização, incluindo a elaboração da 'minuta do golpe', um documento que detalhava os passos para a derrubada do governo eleito.

Além disso, o grupo é acusado de articular ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o acesso de eleitores aos locais de votação, especialmente na região Nordeste, e de planejar o assassinato de autoridades, conforme revelado pelo plano 'Punhal Verde Amarelo'. A atuação coordenada desses indivíduos demonstra a seriedade da ameaça à democracia e a necessidade de uma resposta firme e contundente por parte do sistema de justiça.

A determinação do ministro Alexandre de Moraes em dar cumprimento definitivo às penas é um sinal claro de que a impunidade não será tolerada e que aqueles que atentarem contra a ordem constitucional serão responsabilizados por seus atos. Além dos nomes já mencionados, a ordem de prisão abrange também o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, o coronel do Exército e ex-assessor de Jair Bolsonaro Marcelo Câmara, e a ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça Marília de Alencar.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) detalhou o papel de cada um dos envolvidos na trama, evidenciando a divisão de tarefas e a coordenação das ações. Silvinei Vasques é apontado como o coordenador dos bloqueios da PRF, com o auxílio de Marília Alencar. Mário Fernandes teria elaborado o plano 'Punhal Verde e Amarelo', com o apoio de Marcelo Câmara no monitoramento do ministro Alexandre de Moraes.

Filipe Martins, por sua vez, teria apresentado a 'minuta golpista' a Jair Bolsonaro, que a discutiu com comandantes das Forças Armadas. Ao todo, 29 pessoas foram condenadas pelo STF por envolvimento na conspiração, demonstrando a amplitude da rede de apoio ao golpe. A conclusão deste capítulo da investigação representa um importante triunfo da justiça e um alerta para aqueles que pretendem subverter a ordem democrática.

A sociedade brasileira pode agora respirar mais aliviada, sabendo que os responsáveis por essa tentativa de golpe estão sendo punidos e que as instituições estão protegidas

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