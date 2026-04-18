STF em Crise de Confiança: Fachin e Cármen Lúcia Defendem Código de Conduta em Meio a Escândalos e Desgaste com o Legislativo

Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), admitem publicamente um cenário de desgaste e crise de confiança na instituição. Em meio a investigações como a do Banco Master e embates com o Congresso Nacional, ambos defendem a implementação de um código de conduta para os magistrados, apesar da resistência interna. Pesquisas recentes indicam que a maioria dos brasileiros considera o STF poderoso demais e a confiança na Corte atinge níveis historicamente baixos. Os ministros enfatizam a necessidade de enfrentar essa desconfiança para aprimorar o Judiciário e garantir a proteção da democracia, ao mesmo tempo em que criticam tentativas de deslegitimação da Corte.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) encontra-se em um momento delicado, marcado por uma crescente crise de confiança entre a população brasileira e um clima de tensão com o Poder Legislativo. Em resposta a este cenário, os ministros Edson Fachin , atual presidente da Corte, e Cármen Lúcia têm se posicionado publicamente a favor da criação de um código de conduta para os magistrados do tribunal. Essa defesa surge em um contexto onde escândalos, como as ligações de magistrados com o caso do Banco Master, e as frequentes divergências com o Congresso Nacional, têm alimentado o debate sobre a atuação e a legitimidade da mais alta corte do país.

Pesquisas de opinião recentes refletem essa desconfiança generalizada: 75% dos brasileiros acreditam que o STF possui poder em excesso, enquanto a confiança na instituição atinge patamares historicamente baixos, com 43% dos cidadãos declarando não confiar no Supremo. Apesar dessa percepção negativa, 71% dos entrevistados ainda consideram a Corte essencial para a salvaguarda da democracia.

Fachin, em palestra na Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo, reconheceu a crise como algo que 'precisa ser enfrentada' para evitar a repetição de 'soluções velhas' para problemas novos, ressaltando a importância de ouvir e observar a realidade para aprimorar o Judiciário. Ele, contudo, defendeu a Corte ao se posicionar contra o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, que sugeriu o indiciamento de ministros e foi derrotado no Congresso.

A proposta de um código de conduta, inspirado em modelos internacionais como o da Alemanha, visa estabelecer limites claros para a atuação dos ministros, com o objetivo de preservar a independência e a imparcialidade do Judiciário. Cármen Lúcia, por sua vez, em evento na FGV Direito Rio, qualificou a queda de confiança como 'grave' e destacou que, apesar da existência de 'erros e equívocos' que necessitam de aperfeiçoamento, o Judiciário permanece fundamental para a garantia dos direitos constitucionais. Ela também apontou um 'movimento internacional' com o intuito de deslegitimar o Judiciário brasileiro, sem, no entanto, especificar sua origem.

Fachin, em declarações à imprensa após a palestra, reiterou sua crítica à decisão da CPI de pedir o indiciamento de ministros como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, atribuindo as divergências a 'percepções distintas' e não a uma 'crise institucional' entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Ele reconheceu o papel fiscalizador do Congresso, mas discordou da abordagem adotada pela CPI.

A defesa de um código de ética no STF não é nova, mas ganha força e urgência diante do atual contexto de questionamentos. A resistência interna à proposta, segundo relatos, tem sido um obstáculo para sua aprovação e implementação efetiva. A iniciativa 'Irineu', do jornal O Globo, que busca oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores, com produção de conteúdo supervisionada por jornalistas, demonstra um esforço em modernizar a comunicação e a interação com o público em tempos de rápidas transformações informacionais. A busca por transparência e por mecanismos que fortaleçam a credibilidade das instituições é um tema cada vez mais relevante no cenário político e social brasileiro, e o STF, como guardião da Constituição, não está imune a essa pressão por accountability e renovação





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