STF e CNJ criam grupo para auditar penduricalhos e padronizar salários de magistrados

O ministro Edson Fachin determinou a formação de um grupo de trabalho que terá até seis meses para mapear e propor padronização nas verbas remuneratórias e indenizatórias dos magistrados, visando maior transparência e alinhamento com o teto constitucional.

O presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF ) e do Conselho Nacional de Justiça ( CNJ ), ministro Edson Fachin , anunciou a criação de um grupo de trabalho para realizar uma auditoria abrangente nos chamados penduricalhos, benefícios e gratificações pagas aos magistrados.

O grupo terá até seis meses para apresentar uma proposta que garanta a padronização, transparência e previsibilidade das parcelas remuneratórias do Judiciário. A iniciativa visa produzir um mapeamento detalhado dos valores pagos, classificando as verbas remuneratórias e indenizatórias em relação à sua natureza jurídica, fundamento normativo e impacto no teto constitucional. A medida busca eliminar distorções salariais e estabelecer critérios mais rígidos para os pagamentos, com base em previsão e fundamentação legal.

Este esforço reinforces a fiscalização dos pagamentos a magistrados, seguindo a decisão do STF que limitou o pagamento de verbas extras acima do salário mensal, restringindo-as a 70% da remuneração, respeitando o teto do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46,3 mil. Em maio, o CNJ já havia instituído o contracheque único para todos os juízes, concentrando salários e verbas extras em um único documento.

O novo grupo também estudará propostas legislativas sobre a remuneração da magistratura, incluindo debates com especialistas, e buscará uma solução de longo prazo para a disciplina remuneratória. O ministro Fachin destacou a importância do tema, citando a ausência de revisão geral anual uniforme, a dispersão de centros decisórios administrativos (mais de 90 tribunais) e o uso de subterfúgios conceituais para transformar verbas indenizatórias em remuneratórias, como fatores que geram desigualdades e insegurança jurídica.

O grupo será composto por juízes auxiliares da Presidência do CNJ, representantes de entidades de magistrados e membros externos, como o Conselho Nacional do Ministério Público, Defensoria Pública da União, Advocacia Pública da União, Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União. Esses órgãos poderão contribuir com pareceres, estudos técnicos e notas explicativas.

A creation deste grupo reflete um movimento do Judiciário para aumentar a transparência e equidade na remuneração de seus membros, respondendo a debates públicos sobre supersalários e o uso de benefícios para contornar o teto constitucional. Ao promover uma revisão integral das verbas, o STF e o CNJ pretendem estabelecer normas claras que evitem interpretações divergentes e assegurem que a remuneração reflita efetivamente a função exercida, sem distorções que possam comprometer a legitimidade e a imagem do Poder Judiciário perante a sociedade





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