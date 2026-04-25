STF é acionado para suspender venda de mineradora de terras raras a empresa americana

O partido Rede Sustentabilidade e a deputada Heloisa Helena (Rede-RJ) moveram ação no STF para bloquear a venda da Serra Verde à USA Rare Earth, alegando violação de princípios constitucionais como soberania nacional. A transação, avaliada em US$ 2,8 bilhões, envolve a única mineradora de terras raras em escala comercial fora da Ásia, estratégica para tecnologias verdes e de defesa. O caso ganha destaque em meio à corrida global por esses minerais, com o Brasil detendo a segunda maior reserva mundial.

O partido Rede Sustentabilidade e a deputada federal Heloisa Helena (Rede-RJ) moveram uma ação no Supremo Tribunal Federal ( STF ) para suspender a venda da mineradora Serra Verde , localizada em Goiás, para a empresa americana USA Rare Earth, em um negócio avaliado em US$ 2,8 bilhões.

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), apresentada na última sexta-feira (24), inclui um pedido de liminar para bloquear qualquer operação que transfira o controle econômico sobre ativos minerais estratégicos pertencentes à União até que o caso seja julgado. A iniciativa reforça a pressão de outros parlamentares, como Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Orlando Silva (PCdoB-SP), que também solicitaram à Procuradoria-Geral da República (PGR) a suspensão da transação.

A Serra Verde é a única mineradora fora da Ásia a produzir elementos de terras raras em escala comercial, minerais essenciais para a fabricação de ímãs de alta resistência utilizados em veículos elétricos, turbinas eólicas, drones e equipamentos de defesa. A aquisição foi anunciada pela USA Rare Earth, listada na Nasdaq, no dia 20 de abril, com um pagamento de US$ 300 milhões e a emissão de cerca de 126,8 milhões de ações.

O negócio, previsto para ser finalizado no terceiro trimestre deste ano, envolve uma mina de argila iônica no norte de Goiás. No entanto, a Rede Sustentabilidade argumenta que as regras atuais no Brasil são insuficientes para evitar que recursos minerais estratégicos, que pertencem à União, passem para o controle estrangeiro. O partido afirma que o Estado falhou ao não proteger princípios constitucionais, como a soberania nacional e o desenvolvimento econômico orientado pelo interesse do país.

A disputa ganha relevância no contexto da corrida global por terras raras, intensificada após a China restringir exportações do setor no ano passado, ameaçando cadeias industriais em todo o mundo. O Brasil ocupa uma posição estratégica nesse cenário, com reservas potenciais de 21 milhões de toneladas de óxidos de terras raras, o segundo maior estoque do mundo, atrás apenas da China, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância de garantir a soberania do país no setor durante uma visita à Espanha, afirmando que 'Ninguém, no nosso Brasil, será dono da nossa riqueza mineral'. Apesar disso, o governo ainda não se pronunciou oficialmente sobre as ações judiciais e as representações apresentadas pelos partidos.

Além disso, os deputados Petrone e Orlando Silva pediram à PGR que investigue a atuação da Agência Nacional de Mineração (ANM), que já aprovou a transferência de controle da Serra Verde, alegando que a anuência do órgão foi superficial e não considerou adequadamente o interesse público





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