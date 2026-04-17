STF deve manter desembargador interino no Rio até fim do ano para evitar duas eleições custosas

A tendência no STF é prorrogar o mandato do desembargador Ricardo Couto no governo do Rio de Janeiro até o final do ano, evitando a realização de duas eleições consideradas financeiramente onerosas, cada uma estimada em R$ 100 milhões. A sucessão estadual está paralisada aguardando decisões judiciais.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) caminha para manter o desembargador Ricardo Couto à frente do governo do Rio de Janeiro até o final do corrente ano. Essa decisão visa evitar a realização de duas eleições distintas, uma para suprir o mandato tampão e outra para o pleito ordinário em outubro. A estimativa de custo para cada um desses processos eleitorais ronda os R$ 100 milhões, um valor significativo que a Corte busca poupar.

A sucessão estadual, enquanto essa definição não se concretiza, encontra-se em um estado de congelamento. Apesar de Douglas Ruas ter sido eleito presidente da Assembleia Legislativa, ele não poderá assumir interinamente o governo em virtude de uma liminar concedida pelo próprio STF. O processo de resolução da cassação do governador Claudio Castro, que aguarda a publicação do acórdão pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem apresentado uma tramitação notavelmente lenta.

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A incerteza jurídica que paira sobre o Rio de Janeiro demonstra a complexidade dos mecanismos legais e eleitorais no Brasil, especialmente em cenários de vacância de poder e decisões judiciais de grande impacto. A ponderação do STF em relação à economia de recursos públicos, aliada à busca por estabilidade administrativa no estado, parece ser o principal motor por trás da tendência de manter Couto no cargo até o fim do ano.

A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa, vencida por Douglas Ruas, refletiu a dinâmica política local, onde a máquina pública estadual detida por Claudio Castro, mesmo em processo de cassação, ainda exerce influência considerável. O grupo político associado a Eduardo Paes, que tinha aspirações de concorrer ao governo estadual, viu seus planos serem impactados por esse controle, uma vez que a eleição para a Assembleia, que poderia lhes conferir maior projeção, não se mostrou favorável.

Essa situação sublinha a importância do controle da máquina administrativa no tabuleiro político, especialmente em períodos eleitorais e de transição de poder. A espera pelo julgamento em plenário no STF e pela publicação do acórdão do TSE adicionam camadas de complexidade ao cenário, demandando paciência e acompanhamento detalhado dos desdobramentos.

Ainda que a intenção seja evitar gastos, a necessidade de uma definição clara e definitiva sobre a condução do governo estadual é primordial para a segurança jurídica e a previsibilidade política do Rio de Janeiro. A interinidade prolongada, por mais que vise economia, pode gerar instabilidade e dificultar a implementação de políticas públicas de longo prazo. Portanto, a decisão do STF, quando vier, será crucial para determinar os próximos passos do estado e o futuro político de seus principais atores.





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