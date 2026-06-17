STF define tese final sobre responsabilidade civil de plataformas digitais por conteúdos ilegais

Decisão do Supremo Tribunal Federal altera interpretação do Artigo 19 do Marco Civil da Internet, tornando plataformas digitais responsáveis solidariamente por danos decorrentes de conteúdos ilícitos, caso não adotem medidas preventivas ou de remoção. Empresas terão 60 dias para se adequar a novas obrigações.

O Supremo Tribunal Federal definiu a tese jurídica final que orientará todos os processos do Brasil concerning a responsabilidade civil de plataformas digitais por conteúdos ilegais gerados por terceiros.

O julgamento dos recursos foi concluído na semana passada, faltando apenas a redação do texto oficial, o que encerra definitivamente o processo e elimina a possibilidade de novos questionamentos na Justiça. Na prática, a decisão consolida uma mudança profunda na interpretação do Artigo 19 do Marco Civil da Internet.

Anteriormente, as grandes empresas de tecnologia apenas respondiam civilmente se descumprissem uma ordem judicial de remoção de conteúdo; agora, a Corte entendeu que o dispositivo, na forma como era aplicado, não protege adequadamente os direitos fundamentais e a democracia. Com isso, os provedores passam a responder de forma solidária por danos decorrentes de crimes ou atos ilícitos se houver falhas sistêmicas, ou seja, quando as redes deixarem de adotar medidas preventivas ou de remoção, salvo se demonstrada dúvida razoável quanto à ilicitude do material.

Enquanto o Congresso não aprova uma nova legislação específica para regular as redes sociais, as empresas têm o prazo de 60 dias para implementar as medidas determinadas pelo tribunal. Entre as novas obrigações de conformidade tecnológica e jurídica, as plataformas são obrigadas a manter um representante legal no Brasil para receber intimações judiciais e devem agir para proibir o acesso de usuários a conteúdos que envolvam exploração e abuso sexual infantil, violência física ou indução a comportamentos que levem a danos à saúde física ou mental de crianças e adolescentes.

Além disso, as big techs passam a ser obrigadas a retirar conteúdos flagrantemente ilegais após notificação extrajudicial dos envolvidos, sem a necessidade de uma ordem judicial prévia. Essa remoção imediata e a responsabilização por danos morais e materiais em caso de descumprimento aplicam-se a publicações que envolvam atos antidemocráticos, terrorismo, induzimento ao suicídio e automutilação, tráfico de pessoas, crimes e propagação de ódio contra a mulher, bem como incitação à discriminação por raça, religião, identidade de gênero e condutas homofóbicas ou transfóbicas





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