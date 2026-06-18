STF define responsabilidade de plataformas por conteúdos ilegais de usuários

O STF decidiu que provedores de internet podem ser responsabilizados civilmente por danos causados por conteúdos de terceiros em casos de crimes ou atos ilícitos, estabelecendo novas regras para remoção de conteúdo e prazos.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) concluiu nesta quarta-feira o julgamento que redefine a responsabilidade civil das plataformas de internet por conteúdos ilegais publicados por seus usuários.

Por ter repercussão geral, a decisão servirá de baliza para todas as instâncias judiciais em processos semelhantes. Segundo a tese firmada, o provedor será responsabilizado civilmente, de forma solidária, por danos decorrentes de conteúdos postados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, especialmente quando houver falhas sistêmicas das redes, ou seja, quando as plataformas deixarem de adotar medidas de prevenção ou de remoção dos conteúdos ilícitos.

O STF também definiu um prazo de 60 dias para que as empresas adotem medidas como proibir o acesso a vídeos com exploração e abuso sexual, violência física e indução a comportamentos que levem a danos à saúde física ou mental de crianças ou adolescentes. Além disso, as plataformas são obrigadas a manter representante legal no Brasil para receber intimações da Justiça.

Os ministros ainda declararam o trânsito em julgado do processo, atestando que não cabe novo recurso contra a decisão. Em junho de 2025, o Supremo já havia decidido que as plataformas podem ser responsabilizadas civilmente por danos decorrentes de publicações de terceiros em casos de crimes ou atos ilícitos se, após receberem um pedido de retirada (notificação extrajudicial), deixarem de remover os conteúdos.

Agora, a corte detalhou as hipóteses em que a responsabilidade é automática, como no caso de anúncios e impulsionamentos pagos, onde há presunção relativa de culpa do provedor. Também foram estabelecidas regras para contas não autênticas e para replicações sucessivas de conteúdos ilícitos já reconhecidos por decisão judicial, que devem ser removidos independentemente de novas ordens. A decisão reconhece a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet (MCI), que exigia ordem judicial específica para responsabilizar as plataformas.

Enquanto não houver nova legislação, o STF determinou que os provedores devem remover conteúdos ilícitos após notificação extrajudicial, sob pena de responsabilidade solidária. A nova interpretação se aplica a crimes graves como tentativa de golpe de Estado, terrorismo, racismo, homofobia e violência contra mulheres e crianças. Para crimes contra a honra, mantém-se a necessidade de notificação extrajudicial, mas com possibilidade de remoção voluntária.

A decisão também isenta de responsabilidade solidária os provedores de serviços de e-mail, mensageria instantânea e reuniões fechadas por vídeo ou voz, no que diz respeito a comunicações interpessoais protegidas pelo sigilo constitucional. O STF buscou equilibrar a liberdade de expressão com a proteção de direitos fundamentais e da democracia, impondo às plataformas um dever maior de diligência na moderação de conteúdo.

A medida tem impacto direto nas próximas eleições de 2026, ao facilitar a remoção de desinformação e discursos de ódio. Com essa decisão, o Brasil se alinha a tendências internacionais de responsabilização das plataformas por conteúdos ilícitos, sem exigir ordem judicial prévia em todos os casos





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