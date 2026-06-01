STF Defende Regulação de Redes Sociais e Big Techs no Fórum de Lisboa

Ministros do STF alertam para os perigos da falta de controle sobre as plataformas digitais e defendem a responsabilização civil das big techs para proteger a democracia.

A discussão sobre a regulação das redes sociais e o impacto das grandes empresas de tecnologia na estabilidade democrática ganhou novo fôlego durante a abertura do 14º Fórum de Lisboa.

O evento, que este ano traz como tema central a nova ordem internacional, a tecnologia e a soberania, tornou-se o palco para que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) expressassem a urgência de se estabelecer limites claros ao poder das big techs. O argumento central apresentado é que o ambiente digital não pode continuar operando como um espaço isento de leis, onde a ausência de supervisão efetiva permite a proliferação de condutas criminosas que ameaçam as bases do regime democrático.

A defesa da regulamentação não é vista apenas como uma medida administrativa, mas como uma condição essencial para a preservação da própria liberdade, uma vez que o abuso de certas liberdades pode, paradoxalmente, aniquilar a democracia. Um dos pontos mais críticos abordados durante as palestras foi a distinção fundamental entre a liberdade de expressão e a prática de atos ilícitos.

Foi enfatizado que a liberdade de manifestação não pode servir de escudo ou justificativa para a propagação de discursos de ódio, ataques deliberados às instituições democráticas ou o incentivo a práticas perigosas, como a automutilação e o suicídio, especialmente entre crianças e adolescentes. A ideia de que a internet seria uma terra de ninguém foi veementemente refutada, propondo-se que as plataformas digitais assumam uma responsabilidade maior sobre a curadoria e a moderação de seus conteúdos.

A preocupação reside no fato de que, se o exercício de uma pseudoliberdade de expressão for utilizado para destruir a democracia, o resultado final será a perda total tanto da governança democrática quanto da própria liberdade de expressão. Além da questão do conteúdo, o debate se estendeu para a concentração massiva de poder econômico, informacional e político nas mãos de poucas empresas globais de tecnologia.

A ascensão da inteligência artificial potencializa esses riscos, exigindo que as autoridades e a sociedade civil encarem a regulação não como um tema periférico, mas como uma prioridade estratégica. Dado que o poder exercido por essas corporações transcende as fronteiras nacionais, argumentou-se que a resposta deve ser coordenada internacionalmente, unindo diferentes países em um esforço comum de governança digital.

O Brasil, nesse contexto, é visto como um protagonista no debate global, buscando equilibrar a inovação tecnológica com a proteção dos direitos fundamentais e a soberania nacional. No plano jurídico brasileiro, essa discussão reflete a disputa contínua entre o STF e as plataformas digitais. Um marco importante é o entendimento firmado pela Corte em 2025, que ampliou a responsabilização civil das empresas por conteúdos ilícitos publicados por seus usuários.

De acordo com essa diretriz, as plataformas podem ser responsabilizadas por danos se ignorarem notificações extrajudiciais para a remoção de conteúdo ou se não agirem com a rapidez necessária em casos de extrema gravidade, tais como terrorismo, tentativas de golpe de Estado, racismo e violência contra grupos vulneráveis. Enquanto as empresas alegam incertezas sobre a aplicação prática dessas regras, o governo federal avança com a edição de decretos para regulamentar tais obrigações, reforçando o combate a fraudes e golpes na internet.

O objetivo final é garantir que a tecnologia sirva ao progresso social sem comprometer a segurança jurídica e a integridade das instituições





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