Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

STF Defende Regulação de Redes Sociais e Big Techs no Fórum de Lisboa

Política E Tecnologia News

STF Defende Regulação de Redes Sociais e Big Techs no Fórum de Lisboa
Regulação DigitalSTFBig Techs
📆6/1/2026 12:08 PM
📰cartacapital
171 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 89% · Publisher: 73%

Ministros do STF alertam para os perigos da falta de controle sobre as plataformas digitais e defendem a responsabilização civil das big techs para proteger a democracia.

A discussão sobre a regulação das redes sociais e o impacto das grandes empresas de tecnologia na estabilidade democrática ganhou novo fôlego durante a abertura do 14º Fórum de Lisboa.

O evento, que este ano traz como tema central a nova ordem internacional, a tecnologia e a soberania, tornou-se o palco para que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) expressassem a urgência de se estabelecer limites claros ao poder das big techs. O argumento central apresentado é que o ambiente digital não pode continuar operando como um espaço isento de leis, onde a ausência de supervisão efetiva permite a proliferação de condutas criminosas que ameaçam as bases do regime democrático.

A defesa da regulamentação não é vista apenas como uma medida administrativa, mas como uma condição essencial para a preservação da própria liberdade, uma vez que o abuso de certas liberdades pode, paradoxalmente, aniquilar a democracia. Um dos pontos mais críticos abordados durante as palestras foi a distinção fundamental entre a liberdade de expressão e a prática de atos ilícitos.

Foi enfatizado que a liberdade de manifestação não pode servir de escudo ou justificativa para a propagação de discursos de ódio, ataques deliberados às instituições democráticas ou o incentivo a práticas perigosas, como a automutilação e o suicídio, especialmente entre crianças e adolescentes. A ideia de que a internet seria uma terra de ninguém foi veementemente refutada, propondo-se que as plataformas digitais assumam uma responsabilidade maior sobre a curadoria e a moderação de seus conteúdos.

A preocupação reside no fato de que, se o exercício de uma pseudoliberdade de expressão for utilizado para destruir a democracia, o resultado final será a perda total tanto da governança democrática quanto da própria liberdade de expressão. Além da questão do conteúdo, o debate se estendeu para a concentração massiva de poder econômico, informacional e político nas mãos de poucas empresas globais de tecnologia.

A ascensão da inteligência artificial potencializa esses riscos, exigindo que as autoridades e a sociedade civil encarem a regulação não como um tema periférico, mas como uma prioridade estratégica. Dado que o poder exercido por essas corporações transcende as fronteiras nacionais, argumentou-se que a resposta deve ser coordenada internacionalmente, unindo diferentes países em um esforço comum de governança digital.

O Brasil, nesse contexto, é visto como um protagonista no debate global, buscando equilibrar a inovação tecnológica com a proteção dos direitos fundamentais e a soberania nacional. No plano jurídico brasileiro, essa discussão reflete a disputa contínua entre o STF e as plataformas digitais. Um marco importante é o entendimento firmado pela Corte em 2025, que ampliou a responsabilização civil das empresas por conteúdos ilícitos publicados por seus usuários.

De acordo com essa diretriz, as plataformas podem ser responsabilizadas por danos se ignorarem notificações extrajudiciais para a remoção de conteúdo ou se não agirem com a rapidez necessária em casos de extrema gravidade, tais como terrorismo, tentativas de golpe de Estado, racismo e violência contra grupos vulneráveis. Enquanto as empresas alegam incertezas sobre a aplicação prática dessas regras, o governo federal avança com a edição de decretos para regulamentar tais obrigações, reforçando o combate a fraudes e golpes na internet.

O objetivo final é garantir que a tecnologia sirva ao progresso social sem comprometer a segurança jurídica e a integridade das instituições

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

cartacapital /  🏆 10. in BR

Regulação Digital STF Big Techs Democracia Fórum De Lisboa

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Improbidade culposa: entenda decisão do STF que exige intenção para puniçãoImprobidade culposa: entenda decisão do STF que exige intenção para puniçãoMinistros avançaram na discussão das ações que que questionam mudanças feitas pelo Congresso Nacional na Lei de Improbidade Administrativa
Read more »

Dino associa força do STF à dificuldade decisória do CongressoDino associa força do STF à dificuldade decisória do CongressoPara o ministro, quanto maior a capacidade institucional do parlamento, maior tende a ser a contenção da Suprema Corte
Read more »

Construção civil tem baixa produtividade por ser pouco industrializada, aponta CNIConstrução civil tem baixa produtividade por ser pouco industrializada, aponta CNIEntidade defende adoção de processos industriais para reverter perdas de eficiência e recuperar competitividade
Read more »

Fórum Brasileiro de Segurança Pública critica decisão dos EUA sobre PCC e CV e defende regulação de criptos e fintechsFórum Brasileiro de Segurança Pública critica decisão dos EUA sobre PCC e CV e defende regulação de criptos e fintechsEntidade afirma que decisão do governo americano é soberana, mas avalia que o tema foi “capturado pela disputa eleitoral”
Read more »



Render Time: 2026-06-01 15:11:35