STF declares unconstitutional parts of amendment to Law of Political Ineligibility; changes counting of time

Cármen Lucia, the Supreme Court of Federal Minister, voted to declare unconstitutional parts of an amendment to the Law of Political Ineligibility, changing the counting of the time period that prohibits a person from being eligible to run for election in Brazil.

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármén Lúcia votou em 22 de setembro, votando para declarar inconstitucionais trechos de uma norma que amplia a Lei da Ficha Limpa e altera a contagem do tempo proibitivo de se candidatar a eleições.

Em setembro do ano passado, o Congresso aprovou e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, com vetos, uma medida que previa a alteração da legislação que impede candidatos condenados de disputar cargos públicos - a chamada Lei da Ficha Limpa. A principal alteração prevista era uma mudança no início da contagem do período de inelegibilidade.

De acordo com a determinação, o prazo começaria a ser contado a partir da decisão que determinou a perda do mandato ou a renúncia, e não mais a partir do fim do mandato. Na prática, a medida reduzirá o tempo de punição para políticos cassados. A medida vale para deputados, senadores, vereadores, governadores, prefeitos e seus vices.

A votação decorre no plenário virtual da Corte e continuará até sexta-feira (29), com Carmen Lucia, o relator, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes votando ainda. No voto, Carmen Lucia defendeu que as alterações feitas pelo Congresso e sancionadas pelo Executivo esvaziam a legislação, representam um retrocesso e ameaçam o instituto da ineligibilidade.

Para cada caso, a mudança é apresentada de forma a: -Como era na Lei da Ficha Limpa: ineligibilidade pelo prazo restante do mandato perdido mais 8 anos; -Como ficou a partir da lei de 2025: ineligibilidade por 8 anos contados a partir da decisão que decretou a perda do mandato; -Como era na Lei da Ficha Limpa: inegibilidade pelo prazo restante do mandato perdido e mais 8 anos seguintes ao término do mandato para o qual foram eleitos; -Como ficou a partir da lei de 2025: ineligibilidade pelos 8 anos seguintes à decisão que decretou a perda do mandato eletivo; -Como era na Lei da Ficha Limpa: prazo de inelegibilidade, para todos os crimes previstos na lei, era contado desde a condenação por órgão colegiado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena; -Como ficou a partir da lei de 2025: regra geral estipulada foi a da inegibilidade contada a partir da condenação até o prazo de 8 anos.

Nos casos de crimes contra a administração pública, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, racismo, terrorismo, tortura, crimes contra a vida e a dignidade sexual, hediondos, organização criminosa e redução à condição análoga à de escravo, a inegibilidade ocorre desde a condenação por órgão colegiado da justiça até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. -Como era na Lei da Ficha Limpa: presidentes, governadores, prefeitos e membros do Legislativo ficavam inegíveis durante o período restante do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos seguintes; -Como ficou a partir da lei de 2025: presidentes, governadores, prefeitos e membros do Legislativo ficaram inegíveis nos 8 anos seguintes à renúncia ao cargo





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Supreme Court Of Federal Minister Law Of Political Ineligibility Amendment Counting Of Time Political Ineligibility Brazil Supreme Court Of The Federal Republic Carmen Lucia Politics Of Brazil Brazilian Politics Brazilian Supreme Court Brazilian Law Brazilian Government Political Ineligibility (Law)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O novo apelo de Roberto Jefferson a Moraes para não pagar multa de R$ 452 milO ministro do STF autorizou o parcelamento em 24 vezes de 18,8 mil reais

Read more »

STF cobra explicações de deputados sobre viagem de Frias ao Bahrein, questionando intimaçãoO ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal (STF) impôs prazo de 48 horas para a resposta da Câmara dos Deputados sobre a viagem do deputado federal Mário Frias ao exterior e o possível questionamento da intimação para a notificação de uma ação no STF.

Read more »

STF pauta recursos contra decisão que ampliou responsabilidade de big techs | BrasilEmpresas de tecnologia devem providenciar ações contra conteúdos ilícitos publicados por usuários

Read more »

STF marca julgamento de recursos contra decisão sobre a responsabilização das redes sociaisBig techs acionaram a Corte para limitar a aplicação das novas regras

Read more »