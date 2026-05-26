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STF declara inconstitucionais trechos da nova lei da Ficha Limpa; Fux acompanha voto de Cármen Lúcia

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STF declara inconstitucionais trechos da nova lei da Ficha Limpa; Fux acompanha voto de Cármen Lúcia
STFLei Da Ficha LimpaInelegibilidade
📆5/26/2026 11:19 PM
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O ministro Luiz Fux seguiu o voto da relatora Cármen Lúcia para derrubar alterações que reduziam o tempo de inelegibilidade de políticos cassados. Julgamento segue no plenário virtual do STF.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) deu um passo importante nesta quarta-feira (26) para manter o rigor da Lei da Ficha Limpa. O ministro Luiz Fux acompanhou o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia , que declarou inconstitucionais trechos de uma norma sancionada em setembro de 2024 que alterava o cálculo do período de inelegibilidade.

A decisão, tomada no plenário virtual da Corte, ainda depende dos votos dos outros oito ministros, mas já sinaliza uma tendência de rejeição às mudanças aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A principal alteração contestada dizia respeito ao início da contagem do prazo de inelegibilidade. Pela lei anterior, políticos condenados perdiam os direitos políticos por oito anos após o fim do mandato para o qual foram eleitos.

Com a nova regra, o prazo passaria a ser contado a partir da decisão que decretasse a perda do mandato ou da renúncia, o que na prática reduziria significativamente o tempo de punição. Cármen Lúcia argumentou que essa modificação esvaziava o espírito da Lei da Ficha Limpa, criada justamente para impedir que candidatos condenados por improbidade ou crimes graves concorressem a cargos públicos.

Em seu voto, ela defendeu o retorno às regras anteriores, que garantem um período mínimo de inelegibilidade de oito anos após o cumprimento da pena ou o término do mandato. A lei de 2025 também introduzia distinções para diferentes tipos de crimes. Para delitos como corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e crimes hediondos, a inelegibilidade passaria a contar da condenação por órgão colegiado até oito anos após o cumprimento da pena.

Já para crimes comuns, o prazo seria simplesmente de oito anos a partir da condenação. A relatora considerou essas diferenciações inconsistentes e contrárias ao princípio da moralidade administrativa.

Além disso, a nova legislação estabelecia um teto máximo de 12 anos de inelegibilidade, mesmo em casos de múltiplas condenações, o que poderia beneficiar políticos reincidentes. Cármen Lúcia votou pela invalidação desses dispositivos, argumentando que a Constituição não permite que o legislador ordinário reduza o alcance de normas de probidade. O julgamento prossegue até sexta-feira (29) e ainda aguarda a manifestação dos demais ministros.

A expectativa é que a maioria acompanhe a relatora, mantendo a interpretação mais restritiva da Lei da Ficha Limpa. Caso a decisão seja confirmada, todas as alterações aprovadas em 2024 serão consideradas inconstitucionais, e a contagem da inelegibilidade voltará a ser feita a partir do fim do mandato ou do cumprimento da pena, conforme a redação original. A medida tem grande impacto político, pois afeta diretamente parlamentares e governadores que buscam se candidatar após cassações ou renúncias.

Organizações de combate à corrupção elogiaram o voto de Cármen Lúcia, enquanto setores do Congresso criticaram a interferência do Judiciário em decisões legislativas. A decisão do STF reafirma a importância da Lei da Ficha Limpa como instrumento de proteção da moralidade eleitoral. A lei, que surgiu de iniciativa popular em 2010, sempre foi vista como um avanço no combate à impunidade de políticos condenados.

As alterações propostas em 2024 geraram controvérsia, com especialistas apontando que poderiam beneficiar figuras emblemáticas da política nacional. Agora, com o voto de Fux e a tendência do plenário, o STF sinaliza que não permitirá o enfraquecimento de uma das principais ferramentas de controle da elegibilidade no país. A sociedade civil acompanha atentamente o desfecho do julgamento, que pode definir o futuro de várias candidaturas nas próximas eleições

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