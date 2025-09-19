STF Debatendo Ajustes nas Penas dos Golpistas de 8 de Janeiro: Sem Acordo Definido

Ministros do STF debatem propostas para ajustar as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, buscando um consenso que equilibre justiça e estabilidade política. Conversas entre ministros, ex-presidentes e políticos buscam alternativas, com foco na dosimetria das penas, em meio a resistência à anistia ampla.

A discussão sobre ajustes nas penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal ( STF ) ganha novos contornos com a intensificação das conversas entre políticos e ministros. A mudança na relatoria do projeto, que visa revisar as penas, impulsionou as negociações em busca de uma proposta alternativa. O ministro Alexandre de Moraes, em conversa telefônica com o ex-presidente Michel Temer , abordou o tema.

Temer, junto a outros políticos como o deputado Paulinho da Força, relator do projeto, e Aécio Neves, busca soluções para os impasses envolvendo anistia e redução de penas. A proposta de Paulinho da Força, que busca a redução das penas sem perdão total, visa um equilíbrio jurídico e político, buscando um texto que seja viável e que consiga agregar apoio. No entanto, o ministro Gilmar Mendes, conforme Paulinho da Força, também conversou com o ex-presidente Temer sobre o assunto, mas não há confirmação. Apesar da rápida conversa com Temer, interlocutores do gabinete de Moraes negam que o ministro tenha sinalizado qualquer acordo. Em paralelo, Aécio Neves, mencionou “sinais de desprendimento” por parte dos ministros em relação à possibilidade de um texto legislativo que trate exclusivamente da dosimetria das penas, sem conceder anistia ampla aos condenados.\No STF, a resistência à anistia ampla é notável, com grande parte dos ministros considerando-a inconstitucional. No entanto, há espaço para diálogo sobre propostas que se concentrem na dosimetria, desde que respeitem os limites legais e não resultem em impunidade. A tramitação acelerada do “PL da dosimetria” reflete essa busca por alternativas. O projeto, que se apresenta como uma reformulação do antigo projeto de anistia, visa reduzir as penas sem anular as condenações. No Congresso, a ideia de reduzir as penas tem ganhado força, com a anistia geral descartada. Essa mudança na abordagem representa uma tentativa de encontrar um ponto de convergência, mesmo entre diferentes espectros políticos. A busca por um “pacto republicano”, conforme mencionado por Temer, ilustra a complexidade da situação e a necessidade de buscar soluções que garantam a estabilidade institucional e a justiça.\O cenário político reflete a dificuldade de chegar a um consenso sobre as punições dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A discussão se estende desde a esfera jurídica até a política, com o objetivo de encontrar um equilíbrio entre a punição dos culpados e a preservação da estabilidade democrática. A possibilidade de uma mudança na dosimetria das penas surge como um caminho possível, que poderia angariar apoio, inclusive da oposição. A complexidade do tema exige prudência e negociações, buscando uma solução que respeite o Estado de Direito e evite o acirramento de tensões. Paralelamente às discussões sobre as penas, outros acontecimentos ganham destaque, como a declaração de políticos sobre a utilização da igreja como palanque eleitoral. Além disso, a transformação de cargos obsoletos e o anúncio do 36º Congresso Brasileiro de Genética Médica, que ocorrerá em Recife, também se destacam no cenário. A reunião da Aneel com distribuidoras para discutir o controle da geração de energia de painéis solares em telhados completa o panorama diversificado de notícias





