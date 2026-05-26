STF debate a extinção da aposentadoria compulsória como sanção a juízes

O Supremo está analisando se a aposentadoria compulsória ainda pode ser usada como punição a juízes que cometem infrações graves, seguindo o entendimento de Flávio Dino, que acredita que a Reforma da Previdência de 2019 já tornou essa medida obsoleta. O caso envolve recursos da Procuradoria-Geral da República e de um juiz do TJ-RJ, e se esta sanção pode permanecer nos livros.

O Supremo Tribunal Federal está em processo de decisão sobre a possibilidade de aplicar a aposentadoria compulsória como sanção a juízes que cometem infrações graves.

A discussão surgiu após o ministro Flávio Dino, membro do STF, emitir voto na tarde desta terça-feira afirmando que, desde a Reforma da Previdência de 2019, não existe mais previsão legal para a aposentadoria compulsória remunerada. O ministro argumentou que essa forma de punição - que permite ao magistrado continuar recebendo remuneração mesmo após ter sido afastado de forma compulsória - não representa uma sanção real, apenas transfere o ônus a quem paga os convênios de aposentadoria, ou seja, a sociedade.

Ele ressaltou que a sanção deve resultar em prejuízo direto, de modo que a perda do cargo, ao invés da remuneração, seria a medida apropriada. Além disso, o ministro mencionou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) cometeu vícios em decisões anteriores que aplicaram a aposentadoria compulsória a quatro magistrados, que em sua maioria receberam outras penas, como suspensão e destituição de funções.

O ministro anulou a decisão do CNJ e indicou que, de agora em diante, a instituição não pode mais impor essa punição, devendo optar por penas mais leves ou, se necessário, acionar a Advocacia-Geral da União (AGU) para requerer a perda de cargo do magistrado responsável. No decorrer da sessão, Dino destacou a importância da ética judicial e questionou a possibilidade de magistrados que deixam de comparecer às comarcas e permanecem virtualmente ativos em detrimento do interesse público.

Ele enfatizou que o Estado de Direito exige probidade e que sistemas que transferem a punição da magistratura para a coletividade acabam promovendo impunidade e erosão democrática. A Primeira Turma do STF encerrará a sessão nas próximas horas com a análise de dois recursos: um da Procuradoria-Geral da República (PGR) e outro do juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que foi diretamente afetado pela decisão de Dino.

O colegiado, ao analisar os recursos, irá definir se a aposentadoria compulsória ainda pode ser levada em consideração como meio de sanctionar atos graves cometidos pelos juízes, ou se a norma já revogada pela Reforma da Previdência de 2019 deixa apenas outras modalidades de aposentadoria em vigor. A decisão, portanto, entrará em diretamente contrato jurídico e constitucional, impactando o controle disciplinar sobre a magistratura brasileira e possíveis práticas de impunidade no judiciário.

A discussão também reflete as defesas e críticas à Lei Orgânica da Magistratura (Loman), que, apesar de anterior à Constituição, continua sendo citada no debate sobre as modalidades de aposentadoria, enquanto a Reforma da Previdência considerou esses dispositivos obsoletos para garantir o alinhamento da seguridade social ao novo marco regulatório. Em resumo, a Primeira Turma do Supremo tem em vista entregar uma decisão que define a cobertura e eficácia das penas de perda de cargo, garantindo que a sanção definitiva seja aplicada de maneira objetiva, eficaz e constitucional, sem perpetuar benefícios que, segundo o ministro, se baseiam em uma lógica de transferência de ônus para a sociedade sem efetiva punição ao magistrado





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Supremo Tribunal Federal Flávio Dino Reforma Da Previdência 2019 Aposentadoria Compulsória Punição A Juízes Ética Judicial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

João Fonseca sofre no início, mas bate francês e avança em Roland Garros | EsporteCroata Dino Prizmic será o próximo rival do brasileiro

Read more »

Frias nega ao STF envio de emendas para financiar filme de Bolsonaro | BrasilManifestação do deputado federal foi apresentada ao ministro Flávio Dino

Read more »

A resposta de Mario Frias ao STF sobre envio de emendas para financiar filme de BolsonaroManifestação do deputado federal do PL foi enviada ao ministro Flávio Dino

Read more »

Mario Frias nega desvio de emendas parlamentares para filme ‘Dark Horse’O deputado federal do PL por São Paulo respondeu ao ministro Flávio Dino, do STF, que tentava intimar o parlamentar sobre possíveis irregularidades na destinação de emendas

Read more »