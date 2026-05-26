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STF debate a extinção da aposentadoria compulsória como sanção a juízes

Política News

STF debate a extinção da aposentadoria compulsória como sanção a juízes
Supremo Tribunal FederalFlávio DinoReforma Da Previdência 2019
📆5/26/2026 6:49 PM
📰JornalOGlobo
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O Supremo está analisando se a aposentadoria compulsória ainda pode ser usada como punição a juízes que cometem infrações graves, seguindo o entendimento de Flávio Dino, que acredita que a Reforma da Previdência de 2019 já tornou essa medida obsoleta. O caso envolve recursos da Procuradoria-Geral da República e de um juiz do TJ-RJ, e se esta sanção pode permanecer nos livros.

O Supremo Tribunal Federal está em processo de decisão sobre a possibilidade de aplicar a aposentadoria compulsória como sanção a juízes que cometem infrações graves.

A discussão surgiu após o ministro Flávio Dino, membro do STF, emitir voto na tarde desta terça-feira afirmando que, desde a Reforma da Previdência de 2019, não existe mais previsão legal para a aposentadoria compulsória remunerada. O ministro argumentou que essa forma de punição - que permite ao magistrado continuar recebendo remuneração mesmo após ter sido afastado de forma compulsória - não representa uma sanção real, apenas transfere o ônus a quem paga os convênios de aposentadoria, ou seja, a sociedade.

Ele ressaltou que a sanção deve resultar em prejuízo direto, de modo que a perda do cargo, ao invés da remuneração, seria a medida apropriada. Além disso, o ministro mencionou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) cometeu vícios em decisões anteriores que aplicaram a aposentadoria compulsória a quatro magistrados, que em sua maioria receberam outras penas, como suspensão e destituição de funções.

O ministro anulou a decisão do CNJ e indicou que, de agora em diante, a instituição não pode mais impor essa punição, devendo optar por penas mais leves ou, se necessário, acionar a Advocacia-Geral da União (AGU) para requerer a perda de cargo do magistrado responsável. No decorrer da sessão, Dino destacou a importância da ética judicial e questionou a possibilidade de magistrados que deixam de comparecer às comarcas e permanecem virtualmente ativos em detrimento do interesse público.

Ele enfatizou que o Estado de Direito exige probidade e que sistemas que transferem a punição da magistratura para a coletividade acabam promovendo impunidade e erosão democrática. A Primeira Turma do STF encerrará a sessão nas próximas horas com a análise de dois recursos: um da Procuradoria-Geral da República (PGR) e outro do juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que foi diretamente afetado pela decisão de Dino.

O colegiado, ao analisar os recursos, irá definir se a aposentadoria compulsória ainda pode ser levada em consideração como meio de sanctionar atos graves cometidos pelos juízes, ou se a norma já revogada pela Reforma da Previdência de 2019 deixa apenas outras modalidades de aposentadoria em vigor. A decisão, portanto, entrará em diretamente contrato jurídico e constitucional, impactando o controle disciplinar sobre a magistratura brasileira e possíveis práticas de impunidade no judiciário.

A discussão também reflete as defesas e críticas à Lei Orgânica da Magistratura (Loman), que, apesar de anterior à Constituição, continua sendo citada no debate sobre as modalidades de aposentadoria, enquanto a Reforma da Previdência considerou esses dispositivos obsoletos para garantir o alinhamento da seguridade social ao novo marco regulatório. Em resumo, a Primeira Turma do Supremo tem em vista entregar uma decisão que define a cobertura e eficácia das penas de perda de cargo, garantindo que a sanção definitiva seja aplicada de maneira objetiva, eficaz e constitucional, sem perpetuar benefícios que, segundo o ministro, se baseiam em uma lógica de transferência de ônus para a sociedade sem efetiva punição ao magistrado

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