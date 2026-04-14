STF critica relatório da CPI do Crime Organizado e aponta risco de abuso de autoridade e inelegibilidade

Ministros do STF, liderados por Gilmar Mendes e Dias Toffoli, atacam o relatório da CPI do Crime Organizado, alegando motivações eleitorais, erros técnicos e possível abuso de autoridade. Críticas se concentram na falta de investigação sobre milícias, na criminalização de decisões e na comparação com a Lava Jato.

Em uma sessão acalorada, o ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), criticou duramente o relatório da CPI do Crime Organizado , elaborado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Mendes, que é o atual presidente do colegiado, argumentou que o documento, que pede o indiciamento de diversos ministros do STF , incluindo ele próprio, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, pode levar a investigações por abuso de autoridade conduzidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O ministro Dias Toffoli também se manifestou, expressando a mesma preocupação e alertando para a possibilidade de inelegibilidade. Os ministros, em suas falas, acusaram o relatório de ter motivações eleitorais e de se basear em fundamentos frágeis e equivocados.

Gilmar Mendes, em sua análise, destacou que a CPI não investigou adequadamente as organizações criminosas e milicianas que atuam no Rio de Janeiro, acusando o senador Vieira de 'esquecer' seus supostos amigos milicianos. O ministro considerou o relatório uma 'cortina de fumaça' que desvia o foco dos problemas reais e busca apenas 'engrossar a espuma midiática' contra o STF, com o objetivo de obter dividendos eleitorais. Ele também criticou a maneira como o relatório abordou o caso do vazamento de vídeos íntimos, descrevendo-a como uma 'infantilização' dos senadores e um 'erro histórico'. Mendes ainda contestou a criminalização da concessão de habeas corpus presente no relatório, afirmando que o documento apresenta erros técnicos e que o indiciamento não pode ser utilizado para embasar pedidos de impeachment dos ministros. O ministro mencionou, com tom crítico, a atitude de senadores que teriam utilizado óculos especiais para registrar cenas em vídeos, considerando a situação 'constrangedora' e 'vergonhosa'. Dias Toffoli, por sua vez, definiu o relatório como 'completamente infundado', sem base jurídica ou factual, e com um claro objetivo de obter votos, caracterizando-o como um 'abuso de poder' que pode levar à inelegibilidade e a sanções na Justiça Eleitoral.

Gilmar Mendes também fez uma comparação com a Operação Lava Jato, afirmando que o relatório da CPI apresenta semelhanças com iniciativas que visam 'emparedar' o Poder Judiciário e 'manietar' juízes independentes. Ele criticou veementemente os vazamentos seletivos de informações, que, segundo ele, levariam à antecipação de julgamentos na imprensa e nas redes sociais, com acusações infundadas contra os ministros do STF. O ministro Kassio Nunes Marques também se manifestou, solidarizando-se com os colegas e justificando que não se pode permitir que investigações indevidas sigam seu curso. A proposta, segundo Mendes, flerta com arbitrariedades e com a criminalização de decisões que concedem habeas corpus, ressaltando que o indiciamento é um ato privativo de delegado de polícia e não se aplica a crimes de responsabilidade. Ele lembrou que excessos dessa natureza podem configurar abuso de autoridade e devem ser rigorosamente apurados pela PGR, citando a Lei de Abuso de Autoridade. Finalizando, Mendes afirmou que as táticas de exposição mediática e de 'emparedamento' não são novas e que, no seu caso, ele 'adora ser desafiado', vendo o indiciamento como algo 'curioso', já que, em sua visão, o senador se 'esqueceu' dos seus supostos colegas milicianos e decidiu envolver o STF.





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