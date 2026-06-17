STF condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos de prisão por coação em processo sobre trama golpista

O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado cassado Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses de reclusão, além de multa, por crime de coação. A Corte entendeu que ele pressionou judicialmente ao promover ações no exterior, principalmente nos EUA, para impedir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministros acompanharam o relator Alexandre de Moraes, que rejeitou a alegação de imunidade parlamentar.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) condenou o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo, relacionado à tentativa de interferir nas investigações da trama golpista que culminou na condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro .

A pena estabelecida foi de quatro anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de uma multa correspondente a 50 dias-multa, cada um no valor de dois salários mínimos, totalizando aproximadamente R$ 150 mil. O ministro relator, Alexandre de Moraes, justificou a condenação com base em evidências sólidas que demonstram a atuação deliberada de Eduardo no sentido de pressionar e intimidar a Corte, incluindo ações coordenadas no exterior, especialmente nos Estados Unidos, durante o período de janeiro a setembro de 2025.

Moraes ressaltou que o réu possui condições financeiras para arcar com a multa, citando que 'recebeu pix de milhões de seu pai', fato considerado público e notório. A defesa havia alegado imunidade parlamentar e liberdade de expressão, argumento rejeitado pelo relator, que enfatizou: 'Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Mesmo que estivesse no exercício do mandato e não licenciado, mesmo que estivesse no exercício, não estaria acobertado pela imunidade parlamentar'.

O ministro destacou ainda que Eduardo Bolsonaro admitiu, em declarações públicas, que se manteve no exterior para evitar a prisão, afirmando: 'Ele só disse que não volta para o Brasil por medo de responder pelos crimes que praticou. Pode o réu, qualquer réu, se beneficiar da própria torpeza?

'. Moraes concluiu que a conduta do réu não guarda relação com atividade parlamentar legítima, mas com ameaças direcionadas a obstruir o julgamento e a condenação de seu pai. O voto do relator foi integralmente seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente da Primeira Turma. Zanin reforçou que as publicações e manifestações de Eduardo ao longo do período investigado 'comprovam autoria e materialidade com esse intuito de coagir a atuação do STF'.

Cármen Lúcia, por sua vez, afirmou que 'houve sucessão de atos que comprovam um percurso criminoso para coagir os julgadores'. A Procuradoria-Geral da República (PGR), ao sustentar a denúncia, apresentou um conjunto de prints de redes sociais, entrevistas e mensagens trocadas entre Eduardo e Jair Bolsonaro que demonstram a articulação para constranger a cúpula do Judiciário.

O subprocurador-geral Antônio Edílio Magalhães argumentou que 'há todo um elemento, um contexto fático e conjunto de provas evidenciando que essa coação efetivamente existiu', e que o objetivo era 'sopor os interesses da família Bolsonaro às normas do devido processo legal'. A condenação de Eduardo ocorre no bojo do processo que já condenou Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão, pena atualmente cumprida em regime domiciliar.

A decisão reforça a posição do STF de que atos de pressão externa ou ameaças a seus membros, mesmo quando realizados por autoridades públicas, não são protegidos por prerrogativas de ofício e configuram crime de coação no curso do processo





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