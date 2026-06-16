A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto por coagir autoridades durante o julgamento da ação penal sobre a suposta trama golpista. A Corte também declarou a inelegibilidade do réu por oito anos e a perda de seu cargo na Polícia Federal, além de multa. A acusação apurava a articulação do parlamentar com os EUA para pressionar o STF.

Esta notícia detalha o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ) da ação penal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro , acusado de coação no curso do processo.

O caso foi julgado pela Primeira Turma da Corte, que nesta terça-feira, 16, concluiu o processo com a condenação do réu. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino votaram pela culpabilidade de Eduardo Bolsonaro. A pena fixada foi de 4 anos e 2 meses de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Além da pena de reclusão, oTribunal também determinou o pagamento de multa e outras sanções.

O STF solicitou a inelegibilidade do ex-parlamentar por 8 anos, contados a partir do cumprimento da pena, e a perda de seu cargo público como escrivão da Polícia Federal. A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), sustenta que Eduardo Bolsonaro, enquanto residia nos Estados Unidos, articulou-se com autoridades daquele país para pressionar e atrapalhar o andamento da ação penal que investigava a suposta trama golpista envolvendo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As acusações incluem a incitação à imposição de sanções a autoridades brasileiras, como ministros do STF, e medidas econômicas contra o país. Durante o julgamento, o subprocurador-geral da República Antônio Edílio Magalhães Teixeira reforçou a tese de coação, apontando que algumas ameaças se concretizaram, como a suspensão de vistos para ministros do STF e a aplicação de sanções da lei Magnitsky ao relator, Alexandre de Moraes.

Ele argumentou que o crime de coação no curso do processo tutela a administração da justiça e as instituições. A defesa pública de Eduardo Bolsonaro, representado pela Defensoria Pública da União (DPU) por não ter indicado advogado, centrou sua argumentação na falta de notificação pessoal formal. O defensor público Esdras dos Santos Carvalho alegou que a citação por edital, em vez de carta rogatória, tornaria nulo o processo.

Contudo, os ministros rejeitaram essa preliminar, com Moraes destacando que o réu nunca declarou alteração de domicílio para os EUA. A Primeira Turma do STF aceitou a denúncia em novembro do ano passado,转化... Ação Penal 2782. O julgamento teve início por volta das 14h com a leitura do relatório por Moraes, seguida pela sustentação do subprocurador-geral e da defesa.

Os votos e a dosimetria da pena foram concluídos por volta das 17h e 18h, respectivamente. Concluída a fase de julgamento, a Corte aplicou a pena de prisão, multa de 50 dias-multa no valor de dois salários mínimos cada, perda de cargo e inelegibilidade, fundamentando-se no艺术风格... estilo simples e direto, sem elementos estilísticos.

A notícia mencionou ainda que a produtora de um filme sobre Bolsonaro declarou ter usado R$ 75 milhões de um fundo ligado a Eduardo, mas esse trecho parece uma repetição parcial e descontextualizada, não integrando o fluxo narrativo principal do julgamento. Essa informação pode estar relacionada a outra investigação, mas não foi explorada no texto do julgamento.

Portanto, a narrativa central enfoca o crime de coação, as provas apresentadas, os argumentos da acusação e da defesa, e o desfecho condenatório no STF, com destaque para as implicações políticas e institucionais do caso.





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