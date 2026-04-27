STF concede prisão domiciliar a 18 idosos condenados por participação nos ataques de 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes do STF concedeu prisão domiciliar a 18 idosos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro, incluindo Fátima de Tubarão. A decisão inclui medidas restritivas como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acesso às redes sociais.

O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Alexandre de Moraes, determinou a concessão de prisão domiciliar a um grupo de 18 idosos que foram condenados por sua participação ativa nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

A decisão, proferida no final da semana passada, representa uma nova fase no tratamento jurídico dos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, buscando conciliar a aplicação da lei com considerações humanitárias em relação a indivíduos com idade avançada e condições de saúde específicas. Entre os beneficiados pela medida está Maria de Fátima Souza, amplamente conhecida como Fátima de Tubarão, que recebeu uma sentença de 17 anos de prisão.

A lista completa de idosos contemplados pela decisão inclui Ana Elza Pereira da Silva, Claudio Augusto Felippe, Francisca Hildete Ferreira, Germano Siqueira Lub, Iraci Megumi Nagoshi, Jair Domingues de Morais, João Batista Gama, José Carlos Galanti, Levi Alves Martins, Luis Carlos de Carvalho Fonseca, Marco Afonso Campos dos Santos, Maria do Carmo da Silva, Moisés dos Anjos, Nelson Ferreira da Costa, Rosemeire Aparecida Morandi, Sonia Teresinha Possa e Walter Parreira. A concessão da prisão domiciliar não implica em impunidade, mas sim na aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão em regime fechado, visando garantir o cumprimento da pena em um ambiente mais adequado às necessidades e fragilidades dos idosos condenados.

A decisão do ministro Moraes não é isenta de rigor. Junto com a permissão para cumprir pena em casa, foram impostas uma série de medidas restritivas rigorosas, projetadas para assegurar que os idosos não representem um risco à ordem pública ou à investigação em curso.

Essas medidas incluem o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica para monitoramento constante de sua localização, a proibição expressa de acessar qualquer plataforma de rede social, a restrição de deixar o território nacional e a interdição de manter contato com outros indivíduos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. O objetivo dessas restrições é evitar a propagação de desinformação, a coordenação de novas ações antidemocráticas e a obstrução da justiça.

A decisão demonstra um equilíbrio entre a necessidade de responsabilização pelos atos cometidos e a consideração das particularidades da situação dos idosos, buscando uma solução que seja justa e eficaz. A análise individualizada de cada caso, levando em conta a idade, a saúde e o grau de participação nos eventos, foi fundamental para a tomada de decisão.

A complexidade do caso reside na necessidade de garantir que a aplicação da lei seja consistente e que a concessão de benefícios não comprometa a segurança e a estabilidade democrática. No caso específico de Fátima de Tubarão, a decisão de conceder a prisão domiciliar considerou o tempo já cumprido de sua pena, que totalizou três anos, dez meses e 24 dias até a data da decisão, assinada na última sexta-feira, 24 de maio.

Durante o julgamento que resultou em sua condenação, em agosto de 2024, o ministro Moraes enfatizou a existência de provas contundentes que demonstravam a participação ativa de Fátima nos atos golpistas. Essas provas incluíram mensagens, fotografias e vídeos amplamente divulgados nas redes sociais, nos quais a ré expressava seu apoio aos ataques e incitava a violência.

Em um dos vídeos, Fátima chega a declarar que estaria “quebrando tudo” na sede do STF e que teria utilizado um dos banheiros do prédio para vandalismo, “sujando tudo”. Essa declaração, juntamente com outras evidências, foi crucial para a condenação.

A decisão de Moraes, portanto, não minimiza a gravidade dos atos cometidos por Fátima e pelos demais idosos, mas busca uma forma de cumprir a pena de forma mais adequada às suas condições físicas e de saúde, sem comprometer a segurança da sociedade. A decisão abre um debate sobre a aplicação da lei em casos envolvendo idosos e a importância de considerar as particularidades de cada situação, buscando um equilíbrio entre a justiça e a humanidade





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