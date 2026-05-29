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STF autoriza substituição de candidatos em Roraima e mantém prazos de desincompatibilização

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STF autoriza substituição de candidatos em Roraima e mantém prazos de desincompatibilização
RoraimaEleição SuplementarSTF
📆5/29/2026 4:45 PM
📰cartacapital
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Ministro Flávio Dino permite troca de postulantes ao governo de Roraima para eleição suplementar, mas mantém exigência de prazos de afastamento. Senador Rogério Marinho recorre ao STF contra a medida.

O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Flávio Dino autorizou, nesta sexta-feira 29, a substituição de candidatos ao governo de Roraima para a eleição suplementar marcada para 21 de junho.

Em uma decisão anterior, Dino havia derrubado uma resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) que permitia a desincompatibilização de postulantes apenas 24 horas após as convenções partidárias. A medida causou controvérsia ao inviabilizar todas as candidaturas, exceto a do governador interino, ao exigir prazos de três, quatro ou seis meses de afastamento dos cargos anteriores.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder do partido no Senado, acionou o STF na quinta-feira 28 para solicitar ao presidente da Corte, Edson Fachin, a reversão do ato de Dino. Marinho argumentou que ninguém poderia prever em abril que o governador seria cassado e que as regras de prazos mudariam, tornando inviável o cumprimento dos requisitos no curto período restante.

Apesar da autorização para substituição, continua valendo a ordem para que o TRE-RR aplique os prazos de desincompatibilização previstos na Lei de Inelegibilidade. A norma anterior do TRE-RR, que permitia a saída do cargo 24 horas após as convenções, permanece inválida por ser considerada um risco à isonomia e à legitimidade do pleito. A decisão de Flávio Dino representa um capítulo importante no processo eleitoral de Roraima, que vive uma crise política após a cassação do governador anterior.

A eleição suplementar foi convocada para preencher a vaga, mas as regras de desincompatibilização geraram incertezas entre os partidos e candidatos. Para o PL, a medida inicial de Dino era desproporcional, pois impunha prazos retroativos que não estavam claros quando as candidaturas foram lançadas. Marinho destacou que a segurança jurídica é essencial para o processo democrático, e que mudanças abruptas comprometem a participação de postulantes que já haviam se desligado de seus cargos.

O senador também alertou que a decisão poderia concentrar o poder nas mãos do governador interino, contrariando o pluralismo político. O STF, ao autorizar a substituição de candidatos, busca equilibrar a necessidade de cumprir a Lei de Inelegibilidade com a garantia de que o pleito seja competitivo. A manutenção da invalidade da norma do TRE-RR que flexibilizava os prazos reforça o princípio de isonomia entre os concorrentes.

Especialistas apontam que a situação de Roraima é um teste para a jurisprudência eleitoral brasileira, especialmente em casos de eleições suplementares com prazos apertados. A decisão final do STF sobre o pedido de Marinho pode definir não apenas o futuro da eleição em Roraima, mas também estabelecer precedentes para outros estados em situações similares. Enquanto isso, os partidos correm para ajustar suas estratégias e garantir que seus candidatos estejam aptos a participar do pleito de 21 de junho

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