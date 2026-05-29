STF autoriza substituição de candidatos em Roraima e mantém prazos de desincompatibilização

Ministro Flávio Dino permite troca de postulantes ao governo de Roraima para eleição suplementar, mas mantém exigência de prazos de afastamento. Senador Rogério Marinho recorre ao STF contra a medida.

O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Flávio Dino autorizou, nesta sexta-feira 29, a substituição de candidatos ao governo de Roraima para a eleição suplementar marcada para 21 de junho.

Em uma decisão anterior, Dino havia derrubado uma resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) que permitia a desincompatibilização de postulantes apenas 24 horas após as convenções partidárias. A medida causou controvérsia ao inviabilizar todas as candidaturas, exceto a do governador interino, ao exigir prazos de três, quatro ou seis meses de afastamento dos cargos anteriores.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder do partido no Senado, acionou o STF na quinta-feira 28 para solicitar ao presidente da Corte, Edson Fachin, a reversão do ato de Dino. Marinho argumentou que ninguém poderia prever em abril que o governador seria cassado e que as regras de prazos mudariam, tornando inviável o cumprimento dos requisitos no curto período restante.

Apesar da autorização para substituição, continua valendo a ordem para que o TRE-RR aplique os prazos de desincompatibilização previstos na Lei de Inelegibilidade. A norma anterior do TRE-RR, que permitia a saída do cargo 24 horas após as convenções, permanece inválida por ser considerada um risco à isonomia e à legitimidade do pleito. A decisão de Flávio Dino representa um capítulo importante no processo eleitoral de Roraima, que vive uma crise política após a cassação do governador anterior.

A eleição suplementar foi convocada para preencher a vaga, mas as regras de desincompatibilização geraram incertezas entre os partidos e candidatos. Para o PL, a medida inicial de Dino era desproporcional, pois impunha prazos retroativos que não estavam claros quando as candidaturas foram lançadas. Marinho destacou que a segurança jurídica é essencial para o processo democrático, e que mudanças abruptas comprometem a participação de postulantes que já haviam se desligado de seus cargos.

O senador também alertou que a decisão poderia concentrar o poder nas mãos do governador interino, contrariando o pluralismo político. O STF, ao autorizar a substituição de candidatos, busca equilibrar a necessidade de cumprir a Lei de Inelegibilidade com a garantia de que o pleito seja competitivo. A manutenção da invalidade da norma do TRE-RR que flexibilizava os prazos reforça o princípio de isonomia entre os concorrentes.

Especialistas apontam que a situação de Roraima é um teste para a jurisprudência eleitoral brasileira, especialmente em casos de eleições suplementares com prazos apertados. A decisão final do STF sobre o pedido de Marinho pode definir não apenas o futuro da eleição em Roraima, mas também estabelecer precedentes para outros estados em situações similares. Enquanto isso, os partidos correm para ajustar suas estratégias e garantir que seus candidatos estejam aptos a participar do pleito de 21 de junho





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