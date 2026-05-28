STF autoriza busca e apreensão contra ex‑governador Cláudio Castro dois meses após sua renúncia

A representação que acusava Cláudio Castro de participar de esquema de propina e de usar recursos do fundo de pensão estatal para financiar luxos foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal apenas depois que ele deixou o cargo, levantando questões sobre o timing das decisões judiciais e a influência política nos processos eleitorais.

A representação que pedia busca e apreensão contra o ex‑governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), só foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal quase dois meses depois de sua renúncia, quando já não ocupava o cargo.

O pedido foi formalizado em 11 de março, um dia após a divulgação de indícios de um esquema fraudulento envolvendo o Banco Master e o fundo de pensão estadual, Rioprevidência. Na mesma época, a Polícia Federal havia cumprido outro mandado de busca e apreensão, datado de 15 de março, dentro da investigação da Operação Compliance Zero, que mira membros de uma rede de propinas que resultaram em quase R$ 3,7 bilhões investidos em ativos sem garantia pelo FGC.

A ação judicial que continha a representação sigilosa, com quase 430 páginas, detalhava a relação pessoal e financeira entre Castro e o banqueiro Daniel Vorcaro, incluindo jantares de R$ 66 mil, degustação de whisky no valor de US$ 1 milhão, churrascos e camarotes luxuosos, tudo pago pelo dono do Master enquanto o governador aprovava a alocação de recursos do fundo de pensão em operações de alto risco. A denúncia surgiu uma semana após a segunda prisão de Vorcaro, que, ainda na Penitenciária Federal, sinalizou interesse em firmar delação premiada, aumentando a pressão sobre Castro.

No âmbito político, a expectativa entre aliados de Castro era de que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Kassio Nunes Marques, deferiria vista ao processo, segurando os autos por até 60 dias. No entanto, a presidente do TSE, Cármen Lúcia, interveio nos bastidores, exigindo que o relator devolvesse o pedido de vista antes do prazo de desincompatibilização, marcado para 4 de abril.

Ela ainda convenceu Nunes Marques a convocar uma sessão extraordinária inesperada, que ocorreu na manhã seguinte, embora a Corte Eleitoral normalmente não trabalhasse nesses dias. Diante da possibilidade de ser cassado, Castro renunciou ao cargo na véspera do julgamento, em 23 de março, e o TSE acabou condenando‑o a oito anos de inelegibilidade por abuso de poder político e econômico, mas sem cassação, já que ele não mais era governador.

Na esfera criminal, a Polícia Federal aguardou dois meses até receber autorização do relator da fase Master da operação para efetuar a busca e apreensão vinculada à oitava fase da Compliance Zero. A defesa de Cláudio Castro, ao ser contatada para comentar sobre os gastos de luxo e as trocas de mensagens entre ele e Vorcaro, não respondeu, mantendo o espaço aberto para futuras manifestações.

O caso evidencia a complexa articulação entre poder político, recursos financeiros do Estado e grupos financeiros privados, apontando para a necessidade de maior transparência e controle nos investimentos de fundos públicos, bem como reforçando o papel das instituições judiciais em coibir abusos de poder em contextos eleitorais





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