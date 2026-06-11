STF aprova novas regras de responsabilização de big techs por conteúdos publicados por terceiros

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou novas regras de responsabilização de plataformas digitais com mais de um milhão de usuários registrados no Brasil, conhecidas como big techs, por conteúdos publicados por terceiros. A Corte limitou a responsabilização apenas aos casos em que as plataformas descumprissem uma ordem judicial para remover conteúdo, avaliando que a regra anterior não era suficiente para proteger direitos fundamentais e a democracia.

O Supremo Tribunal Federal (STF) propôs nesta quarta-feira que plataformas digitais com mais de um milhão de usuários registrados no Brasil, conhecidas como big techs , sejam responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros, limitando a responsabilização apenas aos casos em que elas descumprissem uma ordem judicial para remover conteúdo.

A Corte avaliou que a regra anterior não era suficiente para proteger direitos fundamentais e a democracia. Em um dos recursos, as big techs pedem que o STF esclareça como as novas regras deverão ser aplicadas, enquanto organizações que participam do processo como colaboradoras da discussão jurídica buscam esclarecer pontos da decisão e corrigir possíveis omissões identificadas pelas partes.

O ministro Luís Roberto Barroso Toffoli propôs uma série de ajustes na tese fixada pelo Supremo no ano passado, incluindo o tratamento dado a conteúdos relacionados a crimes contra a honra e a possibilidade de retirada de determinados publicações após notificações extrajudiciais, sem necessidade de ordem judicial em todas as situações. Outro ponto apresentado por Toffoli trata dos conteúdos impulsionados artificialmente para manipular o debate público, onde a responsabilização das plataformas não será automática e as empresas poderão evitar punições se comprovarem que atuaram de forma diligente e dentro de prazo razoável para remover ou bloquear conteúdos considerados ilícitos.

O julgamento dos embargos de declaração será retomado nesta quinta-feira, quando Toffoli deverá concluir a apresentação de seu voto. A análise poderá definir detalhes sobre a implementação das novas obrigações impostas às plataformas digitais após a decisão histórica do STF sobre a responsabilidade por conteúdos publicados por usuários





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