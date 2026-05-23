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STF aprova novas regras de financiamento eleitoral em candidaturas negras e anista descumprimentos de partidos políticos

Política News

STF aprova novas regras de financiamento eleitoral em candidaturas negras e anista descumprimentos de partidos políticos
STFBarrosoFinanciamento Eleitoral
📆5/23/2026 4:31 PM
📰CNNBrasil
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O ministro do STF, Barroso, criou novas regras para o financiamento eleitoral em candidaturas de pessoas pretas e pardas e concedeu perdões a descumprimentos de partidos políticos. Bolsonaro tem até 90 dias para liberar o processo e concluir o julgamento no plenário.

O ministro do STF , Barroso , criou novas regras para o financiamento eleitoral em candidaturas de pessoas pretas e pardas e concedeu perdões a descumprimentos de partidos políticos .

Bolsonaro tem até 90 dias para liberar o processo e concluir o julgamento no plenário. Mesmo com o atraso, o STF já formou maioria para validar a emenda aprovada pelo Congresso em 2024. A medida também determinou a regularização de prestações de contas anteriores relacionadas ao tema, desde que os valores não aplicados sejam compensados nas quatro eleições seguintes. As ações questionam justamente esse ponto.

O autor Zanin afirmou que o texto representa um avanço nas políticas afirmativas raciais. Dino, no entanto, se opôs, alegando que a anistia enfraquece a política afirmativa racial, viola o princípio da igualdade material e representa retrocesso na proteção constitucional contra a discriminação racial

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