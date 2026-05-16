STF anula entendimento sobre revisão da vida toda em aposentadoria計算公式 benefits

O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou o entendimento firmado pela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977 em relação à revisão da vida toda em aposentadoria benefits, ao considerar as regras previdenciárias de 1999 constitucionais e compreender que a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional.

Plenário manteve entendimento firmado pela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977. No julgamento, os ministros reafirmaram que os aposentados não precisarão devolver valores recebidos por meio de decisões definitivas e provisórias assinadas até 5 de abril de 2024.

Depois disso, recursos foram apresentados contra a decisão da Corte, e o caso passou a ser analisado no plenário virtual do STF. O julgamento foi encerrado na semana passada, e em março de 2024, o STF decidiu que aposentados não têm direito de escolher a regra mais vantajosa para o recálculo do benefício.

O entendimento foi anulado porque os ministros julgaram duas ações de inconstitucionalidade contra a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, e não o recurso extraordinário no qual os aposentados haviam conseguido o direito à revisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Antes da nova decisão, o aposentado podia escolher o critério de cálculo que garantisse o maior valor mensal. Agora, a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional aos aposentados





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