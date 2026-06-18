STF amplia poderes do Executivo e do Judiciário nas eleições deste ano

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou uma tese que amplia os poderes do Executivo e do Judiciário nas eleições deste ano, em coincidência com o início da propaganda eleitoral.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) divulgou uma tese que amplia os poderes do Executivo e do Judiciário nas eleições deste ano, em coincidência com o início da propaganda eleitoral.

A partir desse dia, caberá às plataformas o dever de cuidado e vigilância sobre os conteúdos, sob pena de serem punidas com multas milionárias de até 10% do faturamento bruto do grupo econômico no Brasil. As empresas de tecnologia temem que a avaliação antecipada do STF aos decretos de Lula sobre redes abra espaço para avaliações subjetivas por parte da Corte e também do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Corte eleitoral já tem uma resolução para as eleições de 2024 considerada bastante restritiva, mas que foi pouco utilizada durante aquela campanha municipal justamente porque faltava um respaldo jurídico maior, que, acredita-se, o julgamento do STF deu para as eleições deste ano. A avaliação é a de que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, revisto agora pela Corte, servia como um 'dique de contenção' contra ações infundadas de danos morais contra as empresas de tecnologia.

Deverá promover uma enxurrada de ações civis públicas movidas por associações das mais variadas, pleiteando condenações por 'falha sistêmica' das plataformas em remover conteúdos sobre os temas previstos na tese do STF, considerados muito subjetivos. Entre eles, a parte do Executivo, o entendimento é que a Corte referendou, na tese apresentada na quarta-feira, a força dada pelos decretos do governo Lula à agência de proteção de dados pessoais, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

A percepção entre especialistas é a de que a agência, formada em sua maioria por técnicos ligados, em maior ou menor grau, ao governo Lula, poderá vir a interferir em conteúdos eleitorais. Além disso, há a percepção de que a agência não tem, por ora, capacidade para fazer esse monitoramento, o que ampliaria o poder discricionário de seus integrantes.

Criada em 2018 para monitorar a proteção de dados pessoais, a ANPD sempre foi considerada lateral no jogo político em Brasília, mas foi ganhando atribuições desde então. Em 2025, passou a ser responsável pelo gerenciamento de dados, agora, o casamento dos decretos do governo com o julgamento do STF empoderou sobremaneira a agência, que terá de lidar com a moderação de conteúdos postados.

A força que vem ganhando fez, inclusive, o governo abrir um edital para que a agência possa dar conta da ampliação de atribuições nos últimos anos





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