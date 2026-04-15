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STF Abre Inquérito Contra Flávio Bolsonaro por Suposta Calúnia Contra Lula

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STF Abre Inquérito Contra Flávio Bolsonaro por Suposta Calúnia Contra Lula
Alexandre De MoraesFlávio BolsonaroLula
📆4/15/2026 12:58 PM
📰cartacapital
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Ministro Alexandre de Moraes determina investigação da Polícia Federal sobre publicação de senador em redes sociais que associa o presidente Lula a Nicolás Maduro e sugere envolvimento em crimes.

O ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal ( STF ), autorizou a instauração de um inquérito pela Polícia Federal com o objetivo de investigar uma possível prática de crime de calúnia perpetrada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em detrimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa resolução atende a uma representação que foi formalmente encaminhada à Suprema Corte pela própria Polícia Federal , a requerimento do Ministério da Justiça.

O foco central desta apuração reside em uma publicação divulgada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio de suas redes sociais. Nesta postagem, o senador associou o nome do presidente Lula ao de Nicolás Maduro, o presidente deposto da Venezuela, insinuando um possível envolvimento do chefe de Estado brasileiro em ilícitos como o tráfico internacional de entorpecentes e de armamentos, além de lavagem de dinheiro. A referida publicação foi veiculada na plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter), no mês de janeiro do corrente ano. O evento ocorreu após o governo brasileiro ter anunciado a convocação de uma reunião de emergência em resposta à ação do então presidente norte-americano Donald Trump, que resultou na captura de Maduro. Na ocasião, o senador escreveu a seguinte mensagem: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…". Em sua decisão, o ministro Moraes ressaltou que a conduta se caracteriza como uma "publicação realizada em ambiente virtual público, acessível a milhares de pessoas, por meio da qual se imputam fatos criminosos ao presidente da República". Diante disso, o magistrado estabeleceu um prazo de 60 dias para que a Polícia Federal proceda com as diligências necessárias para elucidação do caso. A reportagem do portal CartaCapital entrou em contato com a assessoria do senador Flávio Bolsonaro visando obter um posicionamento oficial sobre os desdobramentos desta investigação e aguarda um retorno. O espaço para manifestação permanece integralmente aberto para a equipe do senador. A gravidade das acusações e a sua veiculação em um ambiente de ampla visibilidade, como as redes sociais, demandam uma análise aprofundada por parte das autoridades competentes, a fim de determinar a veracidade das imputações e, caso confirmadas, as responsabilidades legais cabíveis. A atuação do Supremo Tribunal Federal neste caso reflete a importância da proteção da honra e da imagem de autoridades públicas, bem como a necessidade de se investigar denúncias que possam configurar crimes, especialmente quando dirigidas ao mais alto cargo do Poder Executivo nacional. A abertura do inquérito pela Polícia Federal representa o primeiro passo formal em um processo investigativo que deverá transcorrer com base em elementos concretos e provas materiais, garantindo o devido processo legal e o direito de defesa ao senador acusado. A expectativa é de que, nas próximas semanas, a Polícia Federal apresente um plano de ação detalhado para a condução das investigações, incluindo a coleta de depoimentos, a análise de documentos e, se necessário, perícias técnicas. A repercussão deste caso transcende o âmbito jurídico, impactando também o cenário político e a opinião pública, em um contexto de acirrada polarização e frequentes embates entre as diferentes esferas de poder. A figura do presidente da República e a sua conduta pública são alvos constantes de escrutínio, e as acusações feitas pelo senador Flávio Bolsonaro, por sua natureza, geram um debate intenso sobre os limites da liberdade de expressão e os deveres éticos e legais dos representantes eleitos. A investigação do STF busca estabelecer se houve, de fato, um abuso na comunicação pública, caracterizando o crime de calúnia, que se refere à imputação falsa de um fato definido como crime. Portanto, a Polícia Federal deverá concentrar seus esforços em verificar a veracidade das alegações apresentadas pelo senador e o seu potencial de difamação à imagem do presidente. A conclusão deste inquérito poderá ter desdobramentos significativos, influenciando não apenas a situação jurídica dos envolvidos, mas também o panorama político nacional, em um momento de crescente atenção às questões de governança e integridade no setor público. A sociedade brasileira acompanha atentamente este desenrolar, ciente de que a justiça prevalecerá com base nos princípios da legalidade e da imparcialidade

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