Stefanos Tsitsipas: do talento prometedor ao declínio e às dúvidas sobre seu futuro no tênis

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, que já foi visto como um dos maiores talentos do tênis moderno, enfrenta um período de declínio e incertezas. Após promessas de derrubar os grandes nomes do esporte, Tsitsipas luta para recuperar sua melhor forma, enfrentando críticas de especialistas e ex-treinadores. Com um ranking em queda livre e resultados inconsistentes, o jogador de 27 anos tenta encontrar um caminho para voltar ao topo, mas as dúvidas sobre seu futuro no esporte são cada vez maiores.

A falta de resultados, Stefanos Tsitsipas sempre terá o amor. Não é um consolo pequeno. Gosto de vê-la me apoiando quando estou passando por momentos difíceis na quadra.

Ela entende a psicologia deste esporte, comentou esses dias na Caja Mágica, justamente o palco onde, há seis anos, se revelou em grande estilo. Naquela noite de 2019, um grego de 20 anos derrubou Rafael Nadal com ares desafiadores, descaro, tática e um delicioso revés de uma mão que prometia causar estragos. E assim foi, causou. Mas tudo isso ficou no passado.

Aquele talento que aparentemente chegou para derrubar os três gigantes hoje é um tenista estranhamente indefinido e estagnado. Com rumo para onde ninguém sabe. Ele, no entanto, não parece estar totalmente insatisfeito. Ao apoio sentimental, ele soma, diz, uma perspectiva mais enriquecedora.

Adquiri uma quantidade e qualidade impressionantes de conhecimento e entendimento sobre o tênis e a vida. Me vejo mais sábio do que antes, explicou em fevereiro, quando ainda não se sabia por quais caminhos iria esta temporada, se seria mais uma vez do mesmo — ou seja, continuidade na queda livre — ou se daria uma virada para recuperar aquela versão que deixava Rafael Nadal louco, que conseguiu um equilíbrio contra Roger Federer — dois a dois em quatro confrontos — e que esteve muito perto de privar Novak Djokovic de um título em Roland Garros.

Naquele dia, o sérvio reverteu dois sets em desvantagem e se coroou. E, a partir daí, a trajetória do grego foi se torcendo cada vez mais, a ponto de se tornar um competidor praticamente irreconhecível. Nem o duplo título posterior em Monte Carlo nem a final alcançada na Austrália — em 2023, também contra Nole — serviram para corrigir uma trajetória errática que não apenas o afastou da primeira linha, mas o deixou no 80º lugar do ranking.

Extremamente ambicioso em seu tempo, Tsitsipas parece hoje um jogador em guerra com o mundo, com os rivais — vários bolazos —, com seu pai e treinador — vários insultos durante os jogos — e, acima de tudo, consigo mesmo. Ele diz estar em paz, mas algo não parece encaixar. Ao declínio claro nos resultados soma-se a evidência de que seu jogo congelou: mesmas ferramentas, mesmas soluções. Nenhuma renovação e um físico em declínio.

Fissuras. E cada vez mais críticas. Durante muito tempo, as fraquezas em seu jogo persistiram, precisou Jim Courier em declarações ao Tennis Channel. Seu revés cortado, inadequado, disseca.

Seu resto de revés, também, abunda. E sua incapacidade em outras superfícies de reconhecer que deveria estar mais atrás na hora de devolver os segundos saques para poder bater mais direitas é um fracasso. Ele não percebeu que o jogo está o superando e que precisa continuar melhorando, ampliou o ex-número um. Hoje (por volta das 13h, Tdp e Movistar+) se encontrará com Dani Mérida.

O ateniense (27 anos) não superou a segunda rodada em um grande torneio desde Roland Garros de 2024 e foi gradualmente se encogendo diante dos fortes — 4-9 contra o top-20 desde então. Seu revés sangra no resto — ele ganha apenas 15% dos pontos quando o serviço é direcionado para esse perfil — e os rivais incidem sobre a tara — cerca de 70% dos saques são direcionados para lá.

Sempre em volta de seu pai, ele associa o pobre histórico de 2025 às dores nas costas, embora este ano seu desempenho se traduza novamente em quase tantas vitórias quanto derrotas, 12-9, e na sensação de que muitas coisas teriam que mudar para que ele consiga se reengatar ao trem de cabeça. Ele caiu na primeira rodada em Adelaide, Dubai e Indian Wells, e o mesmo aconteceu em suas duas primeiras aparições em terra batida, Monte Carlo e Munique.

Desde fevereiro de 2018, ele não estava tão baixo na classificação mundial. Me pergunto quando ele perceberá que algumas coisas precisam mudar em sua vida pessoal. Ele ainda é jovem o suficiente para reverter a situação, se realmente quiser, expressou recentemente Boris Becker. E muito mais contundente foi o técnico Goran Ivanisevic, que o contratou em maio do ano passado.

Se ele resolver alguns problemas fora do tênis, terá uma chance e voltará onde deve estar. Ele é um jogador muito bom para estar fora do top-10. Ele quer voltar, mas não faz nada. Não vejo progressos.

Nunca vi um tenista menos preparado em minha vida. Com esse joelho, estou três vezes mais preparado do que ele, e isso é ruim, afirmou o croata apenas dois meses depois, uma vez terminada a relação. Se essa era a sua forma de me pressionar, errou. Me magoou.

O que ele disse não é verdade, replicou o tenista, frequentemente superado por rivais tecnicamente inferiores. No ano passado, ele só pôde disputar 40 partidas e agora diz ter se livrado da dor, mas a recuperação não chega. O declínio o obriga a enfrentar adversários cada vez mais difíceis nas primeiras rodadas, embora ele insista na mensagem. Mas os fatos falam por si





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