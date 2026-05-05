Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam em duelo decisivo pela Libertadores

O duelo entre Sporting Cristal e Palmeiras pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores promete ser emocionante. Os Celestes lideram o Grupo F, enquanto o Palmeiras busca uma vitória para se aproximar do topo. A partida será transmitida ao vivo no Estádio Alejandro Villanueva - Matute, em Lima.

O jogo entre Sporting Cristal e Palmeiras , válido pela quarta rodada da fase de grupos da CONMEBOL Copa Libertadores da América de 2026, promete ser um duelo acirrado no Estádio Alejandro Villanueva - Matute, em Lima, capital do Peru.

A partida está marcada para começar às 19:00, horário de Brasília, com o árbitro argentino Dario Herrera no comando e Hernán Mastrángelo (também da Argentina) operando o VAR. O mando de campo pertence aos Celestes, que lideram o Grupo F com seis pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota. Seu ataque já marcou quatro gols, enquanto a defesa sofreu apenas dois.

Já o Palmeiras, vice-líder do grupo, soma cinco pontos com uma vitória e dois empates, tendo anotado quatro gols e sofrido três. Historicamente, os dois times se enfrentaram cinco vezes na Libertadores, com o Verdão saindo vitorioso em quatro oportunidades contra apenas uma vitória do Cristal. No estádio peruano, os dois times já se enfrentaram duas vezes, com um triunfo para cada lado.

Em campo, o Sporting Cristal vem com um time que busca manter a liderança, enquanto o Palmeiras precisa de uma vitória para se aproximar do topo do grupo. A expectativa é de um jogo equilibrado, com ambos os times buscando os três pontos para consolidar suas posições na competição. A torcida peruana estará presente para apoiar seu time, enquanto os brasileiros contarão com o apoio de seus fãs espalhados pelo mundo.

A partida promete ser emocionante, com momentos de grande intensidade e jogadas de alto nível. Os técnicos de ambos os times já definiram suas estratégias, e agora cabe aos jogadores colocarem em prática o que foi planejado. A bola rolará em breve, e os fãs de futebol de todo o mundo estarão de olho no confronto entre duas grandes equipes sul-americanas





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