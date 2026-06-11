Sport Recife e Athletic Club MG empatam em 0 a 0 no jogo de ida da semifinal da Taça Guanabara

O jogo entre Sport Recife e Athletic Club MG terminou com um resultado de 0 a 0, após uma partida equilibrada e com várias oportunidades desperdiçadas por ambos os lados. O Sport Recife teve a melhor parte do primeiro tempo, com várias finalizações perigosas, enquanto o Athletic Club MG conseguiu se igualar no segundo tempo. O jogo foi marcado por faltas e impedimentos, com jogadores de ambos os lados recebendo cartão amarelo. O resultado final deu a vitória ao empate, e a partida terminou com um resultado de 0 a 0. O Sport Recife e o Athletic Club MG voltam a se enfrentar em uma nova partida, com a expectativa de um jogo ainda mais disputado.

O jogo entre Sport Recife e Athletic Club MG terminou com um resultado de 0 a 0. O impedimento foi o grande destaque da partida, com várias oportunidades desperdiçadas por ambos os lados.

O Sport Recife teve a melhor parte do primeiro tempo, com várias finalizações perigosas, enquanto o Athletic Club MG conseguiu se igualar no segundo tempo. O jogo foi marcado por faltas e impedimentos, com jogadores de ambos os lados recebendo cartão amarelo. O resultado final deu a vitória ao empate, e a partida terminou com um resultado de 0 a 0.

O Sport Recife e o Athletic Club MG voltam a se enfrentar em uma nova partida, com a expectativa de um jogo ainda mais disputado





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