Spacex dispara mais de 10% e Nasdaq lidera altas com acordo EUA-Irã

A SpaceX avança mais de 10% nesta segunda-feira, ampliando os ganhos após estrear na Nasdaq com alta de 19%. O movimento é impulsionado pelo acordo preliminar entre EUA e Irã, que reduz tensões e aumenta o apetite por risco, beneficiando o setor de tecnologia. O Nasdaq lidera os índices americanos, com destaque para chips e IA. Petróleo cai e favorece aéreas.

A SpaceX registrou uma valorização superior a 10% nesta segunda-feira, 15 de junho de 2026, dando continuidade ao forte desempenho de sua estreia na Nasdaq na última sexta-feira, quando as ações subiram 19%.

O movimento ocorre em um cenário de otimismo nos mercados acionários, impulsionado pelo anúncio de um acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio. A perspectiva de paz na região reduziu as tensões geopolíticas e aumentou o apetite por risco, beneficiando especialmente o setor de tecnologia.

O Nasdaq Composite liderou os ganhos entre os principais índices americanos, com alta de 2,1% no início da tarde, enquanto o S&P 500 subia 1,84% e o Dow Jones avançava 1,34%. O acordo, que estabelece uma estrutura para futuras negociações, deve ser formalmente assinado na sexta-feira, 19 de junho.

A expectativa de normalização gradual do tráfego marítimo na região, uma rota estratégica para o comércio global de petróleo, derrubou os preços da commodity e ampliou a procura por ativos de maior risco. Para estrategistas do JP Morgan, um acordo definitivo entre Washington e Teerã pode servir como catalisador para uma retomada mais ampla do apetite por risco nos mercados acionários, com destaque para o setor de tecnologia.

O avanço do Nasdaq foi puxado principalmente pelas fabricantes de chips e empresas ligadas à infraestrutura de inteligência artificial. O ETF iShares Semiconductor (SOXX) subia mais de 4% e renovava máximas históricas. Entre os destaques, Western Digital avançava mais de 15%, enquanto Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) e Seagate Technology registravam ganhos superiores a 8%. Também apresentavam fortes altas Intel, Microchip Technology, Lam Research e Qualcomm, todas com valorização acima de 5%.

Meta Platforms avançava mais de 4%, Amazon ganhava mais de 3%, enquanto Alphabet subia mais de 2%. Apple, Microsoft, Nvidia e Tesla também operavam no campo positivo. A queda superior a 5% do petróleo favorecia companhias aéreas e operadoras de cruzeiros, setores que se beneficiam da perspectiva de redução dos custos com combustível. United Airlines e Carnival avançavam mais de 5%, enquanto Delta Air Lines, American Airlines e Norwegian Cruise Line registravam ganhos acima de 4%.

A SpaceX continua atraindo investidores após sua estreia na Nasdaq. A oferta pública inicial (IPO) movimentou US$ 75 bilhões e registrou demanda superior a quatro vezes a oferta disponível. Analistas apontam que o desempenho das ações sugere interesse de investidores de longo prazo, em vez de um movimento especulativo de curto prazo, contribuindo para a continuidade da valorização dos papéis.

Antes mesmo da abertura, as ações da SpaceX subiam 5% enquanto a empresa se preparava para seu segundo dia de negociação. Enquanto tecnologia, companhias aéreas e empresas ligadas a criptomoedas lideram os ganhos, o setor de energia segue na direção oposta. A queda do petróleo pressiona ações como Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum e APA Corp, que registram perdas expressivas nesta sessão.

O movimento reforça a rotação setorial em curso, com investidores migrando de ativos ligados a commodities para setores mais cíclicos e de crescimento





exame / 🏆 18. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spacex Nasdaq Acordo EUA-Irã Tecnologia Petróleo

United States Latest News, United States Headlines