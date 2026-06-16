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SpaceX adquire Cursor, startup de programação assistida por IA avaliada em US$ 60 bilhões

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SpaceX adquire Cursor, startup de programação assistida por IA avaliada em US$ 60 bilhões
SpacexCursorIA
📆6/16/2026 11:28 AM
📰exame
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SpaceX compra startup de programação com IA por US$ 60 bilhões e reforça competição no setor.

A SpaceX formalizou nesta terça-feira, 16, a aquisição da Cursor , uma startup especializada em programação assistida por inteligência artificial avaliada em US$ 60 bilhões. O negócio, que foi protocolado através de um filing, estabelece que os investidores da Cursor receberão ações da SpaceX com base nessa valuation.

O fechamento da transação está projetado para o terceiro trimestre de 2026, segundo informações da Bloomberg. A empresa já havia sinalizado a intenção de compra em abril, mas adiou o anúncio formal devido ao seu processo de oferta pública inicial (IPO). A Cursor desenvolve ferramentas que ajudam programadores a escrever e depurar código com mais eficiência, utilizando modelos de inteligência artificial.

A startup se tornou um dos fenômenos de crescimento mais rápidos no setor de tecnologia recente, sendo um dos principais atores da era do 'prompt engineering' para geração de código. A aquisição posiciona a SpaceX para competir diretamente com gigantes como Anthropic e OpenAI em um dos segmentos mais dinâmicos do mercado de IA. Fundada em 2022, a Cursor rapidamente se tornou a ferramenta de programação assistida preferida entre desenvolvedores profissionais.

Sua avaliação saltou de menos de US$ 10 bilhões no início de 2025 para US$ 60 bilhões atualmente, um crescimento de seis vezes em menos de 18 meses. Para a SpaceX, que emergiu de seu IPO com capitalização de mercado de US$ 2,5 trilhões, a aquisição representa um investimento equivalente a cerca de 2,4% de seu valor atual.

No documento de registro S-1, a SpaceX declarou que seu mercado endereçável total é de US$ 28,5 trilhões, sendo US$ 26,5 trilhões atribuídos ao setor de IA

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Spacex Cursor IA Programação Aquisição Openai Anthropic

 

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