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Southcom dos EUA realiza ataque letal contra embarcação suspeita de narcotráfico no Pacífico Oriental

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Southcom dos EUA realiza ataque letal contra embarcação suspeita de narcotráfico no Pacífico Oriental
SouthcomNarcotráficoPacífico Oriental
📆4/27/2026 6:19 AM
📰CNNBrasil
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O Comando Sul dos Estados Unidos executou uma operação militar no Pacífico Oriental, resultando na morte de três supostos narcoterroristas. A ação faz parte de uma campanha mais ampla contra o tráfico de drogas na América Latina, intensificada desde o retorno de Donald Trump à presidência.

O Comando Sul dos Estados Unidos ( Southcom ) anunciou ter executado um ataque letal contra uma embarcação suspeita de envolvimento em operações de narcotráfico no Pacífico Oriental no domingo, 26 de abril.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), os militares divulgaram um vídeo do ataque e informaram que a embarcação estava navegando por rotas conhecidas de contrabando de drogas. Segundo o Southcom, três supostos narcoterroristas foram mortos durante a operação, que foi ordenada pelo comandante da força, general Francis L. Donovan. A inteligência militar confirmou que o navio estava operando em áreas controladas por Organizações Terroristas Designadas (OTDs), conforme definido pelo governo americano.

A Força-Tarefa Conjunta Lança do Sul (Joint Task Force Southern Spear) foi a responsável pela ação, que não resultou em ferimentos entre os militares americanos. Desde o retorno de Donald Trump à presidência dos EUA, o governo americano intensificou sua postura contra os cartéis latino-americanos, lançando uma campanha militar no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico. Essa estratégia inclui bombardeios a embarcações suspeitas de tráfico de drogas para os Estados Unidos.

O Southcom é um dos comandos unificados do Departamento de Defesa dos EUA, com responsabilidade por operações militares, segurança e cooperação na América Central, América do Sul e Caribe. A operação mais recente faz parte de uma série de ações que têm sido realizadas desde 2024, quando o governo americano começou a adotar medidas mais agressivas contra o narcotráfico na região.

Em comunicado, o Southcom destacou que a ação foi realizada com base em inteligência robusta e que está em linha com a estratégia de segurança nacional dos EUA, que visa combater o tráfico de drogas e o terrorismo na América Latina. A região do Pacífico Oriental é conhecida por ser uma rota importante para o tráfico de cocaína e outras drogas, com embarcações que partem da Colômbia, Peru e Bolívia em direção aos Estados Unidos.

O governo americano tem aumentado a vigilância nessas áreas, utilizando drones, satélites e embarcações militares para monitorar e interceptar cargas ilícitas. A operação mais recente foi a terceira desse tipo realizada no ano, após ataques semelhantes em janeiro e março, que resultaram na destruição de embarcações e na morte de vários suspeitos. O Southcom também destacou que está trabalhando em parceria com países da região para fortalecer a cooperação em segurança e combater o narcotráfico de forma mais eficaz.

A estratégia dos EUA tem gerado controvérsias, com críticos argumentando que as ações podem violar a soberania de países latino-americanos e aumentar a instabilidade na região. No entanto, o governo americano defende que as operações são necessárias para proteger a segurança nacional e reduzir o fluxo de drogas para o país

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