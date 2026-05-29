South Africa vs Nicaragua: Oportunidades perdidas e faltas

O jogo entre South Africa e Nicaragua terminou com várias oportunidades desperdiçadas e faltas. Tshepang Moremi (South Africa) desperdiçou uma chance com o pé esquerdo da área esquerda e Themba Zwane (South Africa) desperdiçou uma oportunidade com o pé direito do meio da área após cruzamento. O jogo terminou com muitas faltas cometidas por ambos os lados.

Tshepang Moremi (South Africa) desperdiça uma oportunidade com o pé esquerdo da área esquerda. Themba Zwane lhe dá assistência. Raheem Cole (Nicaragua) também desperdiça uma chance com o pé esquerdo fora da área.

Jason Coronel lhe dá assistência. Cole sofre uma falta no campo defensivo. Jorge García também sofre uma falta no campo defensivo. Ebert Martínez também sofre uma falta no campo defensivo.

South Africa concede um escanteio. Kamogelo Sebelebele lhe dá assistência. Jonathan Moncada (Nicaragua) desperdiça uma chance de cabeça do meio da área após cruzamento de bola parada. Themba Zwane (South Africa) desperdiça uma oportunidade com o pé direito do meio da área após cruzamento.

Lyle Foster (South Africa) sofre uma falta no campo defensivo. Leyner Moses (Nicaragua) desperdiça uma chance com o pé esquerdo fora da área após escanteio. Samukele Kabini (South Africa) comete falta. Joab Gutiérrez (Nicaragua) sofre uma falta no campo defensivo. Raheem Cole (Nicaragua) comete falta





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