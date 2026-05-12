Sou a Semana da Enfermagem do Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) em Angra dos Reis

O evento, que iniciou na segunda-feira (11) com uma programação centrada na formação e integração dos profissionais, tem como objetivo promover discussões sobre o papel importantíssimo da enfermagem no cuidado seguro e humanizado da população, com palestra e atividades voltadas a diferentes aspectos da atuação profissional.
A Semana da Enfermagem do Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) em Angra dos Reis, iniciou-se na segunda-feira (11), com uma programação centrada na valorização dos profissionais da área e no fortalecimento da assistência prestada à população.
As ações tem como objetivo promover atualização, reflexão e integração entre os trabalhadores da enfermagem, reforçando a importância da categoria dentro do ambiente hospitalar e na assistência à saúde da população. A abertura do evento contou com uma palestra da superintendente de enfermagem do HMJ, Glenda Castro, abordando o tema ‘Os Pilares Inseparáveis do Cuidado Seguro’.
A atividade reuniu enfermeiros, técnicos e demais profissionais da unidade hospitalar, marcando o início de uma série de encontros voltados à qualificação e à troca de experiências. Segundo Glenda Castro, a iniciativa busca reconhecer a importância da enfermagem no funcionamento da rede hospitalar e na promoção de um atendimento humanizado e seguro aos pacientes.
‘Esta é uma semana dedicada à valorização e ao reconhecimento dos nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem, profissionais essenciais para garantir um cuidado seguro e humanizado aos pacientes. A enfermagem está presente em todas as etapas da assistência, desde o acolhimento até o acompanhamento dos atendimentos, além de atuar na organização dos processos, na gestão de conflitos e na construção de protocolos’ - destacou.
A programação da Semana da Enfermagem continua até a próxima sexta-feira (15), com palestras, debates e atividades voltadas para diferentes aspectos da atuação profissional, incluindo questões técnicas, éticas, políticas e de posicionamento profissional
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