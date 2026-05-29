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Sorteio dos playoffs da Sul-Americana 2024 acontece nesta sexta-feira

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Sorteio dos playoffs da Sul-Americana 2024 acontece nesta sexta-feira
Copa Sul-AmericanaSorteioConmebol
📆5/29/2026 2:59 PM
📰Terranoticiasbr
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A Conmebol realiza nesta sexta-feira (29) o sorteio dos playoffs da Copa Sul-Americana 2024, definindo os confrontos para a fase eliminatória. Clubes brasileiros como Santos estão entre os cabeças de chave.

O sorteio dos playoffs da Copa Sul-Americana 2024 será realizado nesta sexta-feira, 29 de novembro, a partir das 12h (horário de Brasília), na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai.

O evento definirá os confrontos da fase eliminatória que antecede as oitavas de final. Os clubes serão divididos em dois potes. O pote 1 será composto pelos primeiros colocados de cada grupo da fase de grupos da Sul-Americana, incluindo os times brasileiros que avançaram como líderes. Já o pote 2 reunirá os vencedores dos playoffs disputados entre os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana e os terceiros colocados da Copa Libertadores.

A competição tem se mostrado equilibrada, com clubes de diferentes países buscando uma vaga nas oitavas. Os jogos de ida dos playoffs estão marcados para os dias 21 a 23 de julho, enquanto as partidas de volta serão realizadas entre 28 e 30 de julho. Após essa fase, as oitavas de final ocorrerão entre 11 e 13 de agosto (ida) e 18 e 20 de agosto (volta).

As quartas de final estão agendadas para os dias 8 a 10 de setembro (ida) e 15 a 17 de setembro (volta). A Conmebol definiu o calendário de modo a evitar conflitos com outras competições continentais e datas FIFA. O formato de playoffs foi introduzido para aumentar a competitividade, permitindo que times que não se classificaram diretamente para as oitavas tenham uma segunda chance.

Entre os brasileiros já garantidos no pote 1 estão clubes como Santos, que se destacou na fase de grupos. O Santos, inclusive, busca repetir o sucesso de edições anteriores, quando conquistou o título em 2012 e 2023. Outros times brasileiros como Fortaleza, Athletico-PR e Botafogo também podem estar entre os cabeças de chave, dependendo dos resultados finais dos grupos. A expectativa é de confrontos acirrados, com equipes tradicionais da América do Sul lutando por uma vaga nas oitavas.

O sorteio ao vivo será transmitido pelo site oficial da Conmebol e por canais parceiros. Torcedores de todo o continente aguardam ansiosamente a definição dos próximos jogos

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Copa Sul-Americana Sorteio Conmebol Times Brasileiros Futebol

 

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