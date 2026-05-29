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Sorteio da Taça da Libertadores define duelos das oitavas de final e chaveamento até a final

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Sorteio da Taça da Libertadores define duelos das oitavas de final e chaveamento até a final
Taça Da LibertadoresOitavas De FinalChaveamento Até A Final
📆5/29/2026 2:31 AM
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A Taça da Libertadores está quase pronta para começar. Nesta quinta-feira (28), os 16 times que seguem na competição estão definidos. Os duelos das oitavas de final serão conhecidos nesta sexta-feira (29) às 12h, em sorteio realizado na sede da Conmebol, localizada na cidade de Luque, no Paraguai. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final. Além disso, o sorteio desta sexta-feira definirá o chaveamento até a final da Libertadores. As equipes com melhor campanha na fase de grupos decidem os jogos de volta em casa até as semifinais. A final será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de novembro.

Os duelos das oitavas de final da Taça da Libertadores serão conhecidos nesta sexta-feira (29) às 12h, em sorteio realizado na sede da Conmebol, localizada na cidade de Luque, no Paraguai.

As equipes classificadas se dividem em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. Os líderes vão para o pote 1, enquanto os segundos colocados estão no pote 2. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final. Além dos duelos de oitavas de final, o sorteio desta sexta-feira definirá o chaveamento até a final da Libertadores.

As equipes com melhor campanha na fase de grupos decidem os jogos de volta em casa até as semifinais. A final será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de novembro

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