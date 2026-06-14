Sorteio da Mega-Sena é transferido para sexta-feira devido a jogo do Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou a alteração do sorteio da Mega-Sena do concurso 2500 para a manhã de sexta-feira, 9 de junho, em virtude da partida da seleção brasileira no sábado.

A Caixa Econômica Federal anunciou uma alteração no cronograma dos sorteios da Mega-Sena devido à participação da seleção brasileira em jogos das eliminatórias da Copa do Mundo.

O sorteio do concurso 2500, originalmente previsto para o sábado, 10 de junho, foi antecipado para a sexta-feira, 9 de junho, às 11h (horário de Brasília). A mudança ocorre porque o Brasil enfrenta a Argentina no sábado, e a Caixa decidiu remanejar todos os sorteios de loterias que coincidem com os dias de jogos da seleção.

Além da Mega-Sena, as modalidades Loteria Federal, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária também terão seus sorteios ajustados nos dias 9, 20 e 25 de junho, datas em que a seleção brasileira entra em campo. O sorteio da Mega-Sena será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Os apostadores devem ficar atentos aos novos prazos.

Para o sorteio de sexta-feira, as apostas poderão ser feitas até as 10h30 do mesmo dia nas lotéricas de todo o país ou pela internet. Já os bolões online terão prazo estendido, podendo ser adquiridos até 30 minutos antes do sorteio, ou seja, até as 10h30 do dia 9 de junho. Para os sorteios dos dias 20 e 25 de junho, as apostas online poderão ser feitas até as 8h da manhã de cada dia.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. Para quem deseja aumentar as chances, é possível apostar até 20 dezenas, mas o valor da aposta sobe para mais de R$ 232 mil. A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões; com 20 dezenas, as chances são de uma em aproximadamente 1.233.

As alterações no calendário de sorteios geraram dúvidas entre os apostadores, mas a Caixa reforça que as mudanças são pontuais e visam evitar conflitos com a programação esportiva. A expectativa é de que o prêmio estimado para o concurso 2500 seja de cerca de R$ 40 milhões, valor que atrai muitos jogadores. A Caixa também informou que os sorteios das demais loterias seguirão o mesmo padrão de remanejamento nos dias de jogos da seleção brasileira.

É importante lembrar que, apesar das baixas probabilidades, a Mega-Sena continua sendo uma das loterias mais populares do país, com milhões de apostadores sonhando em se tornar milionários de um dia para o outro. Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial da Caixa ou comparecer a qualquer casa lotérica





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