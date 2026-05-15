Sophie Charlotte, atriz da novela das nove Três Graças, compartilhou um meme de sua personagem, que ganhou destaque nas redes sociais. Em entrevista exclusiva à coluna, ela revelou qual acessório de Gerluce gostaria de guardar e revelou que realizou um sonho ao atuar como protagonista em sua primeira novela das nove.

Sophie Charlotte cita meme favorito de ‘ Três Graças ’ e diz qual acessório de Gerluce queria guardar Em entrevista exclusiva à coluna, atriz diz ter realizado um sonho com sua primeira protagonista numa novela das nove: ‘Isso é muito forte’ Par de jarros, barba, cabelo e bigode...

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