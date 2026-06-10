Sony confirma jogos PS Plus Essential de junho disponíveis para resgate e novos títulos a partir do dia 16 de junho

A Sony relembrou que os jogos do plano PS Plus Essential de junho já estão disponíveis para resgate e confirmou a chegada de novos títulos a partir do dia 16 de junho, com uma seleção que inclui grandes produções e jogos de diferentes gêneros. Os três títulos lideram a lista e são considerados os principais atrativos desta atualização do serviço.

Além das novidades previstas para a segunda quinzena do mês, a Sony também relembrou que os jogos do plano PS Plus Essential de junho já estão disponíveis para resgate.

A empresa confirmou a chegada de novos títulos a partir do dia 16 de junho, com uma seleção que inclui grandes produções e jogos de diferentes gêneros. Os três títulos lideram a lista e são considerados os principais atrativos desta atualização do serviço.

Além disso, os jogos do plano PS Plus Essential de junho já estão disponíveis para resgate em algumas regiões, citando ‘condições de mercado’ como justificativa para o reajuste. O Brasil também foi afetado. A companhia informou que os reajustes não valem para assinantes atuais, exceto em países como Turquia e Índia, a menos que haja alteração no plano ou expiração da assinatura vigente





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