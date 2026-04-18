Sonhos e Visões no Fim da Vida: Estudo Italiano Revela Experiências Comuns em Pacientes Paliativos

Uma pesquisa na Itália indica que pacientes em cuidados paliativos frequentemente relatam sonhos e visões no fim da vida, como luzes brilhantes e figuras religiosas, que podem oferecer conforto e auxiliar no enfrentamento da morte. As visões também podem indicar necessidades emocionais não atendidas.

Uma pesquisa inovadora realizada pelo Instituto de Pesquisa IRCCS, na Itália, lançou luz sobre as experiências internas de pacientes em cuidados paliativos , revelando uma frequência surpreendente de sonhos e visões vívidas nos momentos que antecedem a morte. Segundo os resultados preliminares divulgados na revista científica Death Studies, estas manifestações podem incluir imagens de luzes intensas, escadas e até mesmo a aparição de figuras religiosas como Jesus Cristo.

A investigação, que entrevistou 239 profissionais de saúde, incluindo voluntários de hospícios, enfermeiros e psicólogos, analisou os relatos dos pacientes sobre o que chamam de sonhos e visões do fim da vida (SVFV). Os profissionais foram questionados sobre as visões e os sonhos que os pacientes compartilhavam nos dias que antecederam seu falecimento. Os pesquisadores da Autoridade Local de Saúde (AUSL) da província de Reggio Emilia destacaram o potencial relacional dessas visões. Eles observaram que a discussão sobre sonhos vívidos permite aos pacientes abordar temas difíceis e sensíveis de uma forma simbólica, contornando barreiras linguísticas e possíveis reações defensivas, como a negação. Essa forma de comunicação indireta pode facilitar a expressão de sentimentos e pensamentos que seriam complexos de verbalizar diretamente. O estudo sugere que essas experiências podem desempenhar um papel crucial no auxílio aos pacientes para lidarem com o processo de fim de vida. Muitos dos pacientes em estado terminal relataram visões associadas à transição, como a percepção de uma forte luz brilhante, portas que se abrem e escadas. Outros descreveram aparições de Jesus Cristo, por vezes com os braços abertos no céu ou oferecendo uma mão em direção a uma luz radiante. Essas imagens podem oferecer conforto e um senso de esperança em um momento de grande vulnerabilidade. A pesquisa também apontou que indivíduos à beira da morte podem ser mais propensos a lembrar de seus sonhos. Doenças terminais frequentemente acarretam estresse, depressão e distúrbios do sono, condições que podem levar a um aumento do tempo passado na fase REM do sono, período em que os sonhos são mais intensos e frequentes. Esse estado alterado de consciência pode facilitar a ocorrência e a lembrança dessas experiências oníricas. Além disso, foram relatados sonhos envolvendo entes queridos que já faleceram, interpretados pelos pacientes como um prenúncio de reencontro ou um chamado para outra dimensão. Esses sonhos podem funcionar como um mecanismo de enfrentamento psicoespiritual, oferecendo consolo e a sensação de que não estão sozinhos. No entanto, o estudo também fez uma ressalva importante: visões angustiantes podem sinalizar necessidades clínicas ou emocionais não atendidas. Isso sugere que, embora muitas visões possam ser reconfortantes, outras podem indicar áreas de sofrimento que requerem atenção médica e psicológica adicional. A autora principal do estudo, Elisa Rabitti, enfatizou que ainda há um longo caminho a percorrer para uma compreensão completa dos sonhos e visões do fim da vida. Ela ressaltou que, apesar de sua prevalência e importância relacional, estas experiências ainda carecem de um entendimento cultural e clínico aprofundado. O GLOBO, através de sua iniciativa Irineu, utiliza inteligência artificial para aprimorar a produção de conteúdo, sempre sob supervisão jornalística rigorosa. Esta investigação italiana abre novas perspectivas sobre a dimensão espiritual e psicológica do final da vida, desafiando a visão puramente biológica e médica da morte e destacando a complexidade da experiência humana





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