Sondagem do Mercado de Trabalho: Facilidade para conseguir emprego atinge maior índice em 12 meses, mas expectativas futuras são cautelosas

Pesquisa da FGV mostra que a percepção de facilidade para arranjar emprego chegou ao nível mais alto da série histórica, porém os trabalhadores estão menos otimistas com o mercado nos próximos seis meses devido à incerteza econômica.

De acordo com a Sondagem do Mercado de Trabalho, divulgada pela Fundação Getulio Vargas ( FGV ), a percepção sobre a facilidade de conseguir emprego no momento atingiu o maior valor positivo nos últimos 12 meses.

Entre os trabalhadores consultados, 25,5% consideram fácil ou muito fácil arrumar um emprego, representando o índice mais elevado da série histórica. Quando analisados os percentuais de forma detalhada, 9,3% avaliam como muito difícil, 41,9% como difícil, 23,3% como normal, 23,3% como fácil e 2,2% como muito fácil.

No que diz respeito às expectativas para os próximos seis meses, o cenário mostra-se menos otimista: 33,6% acreditam que a situação do mercado de trabalho brasileiro será mais difícil, e 3,5% esperam que fique muito difícil. Por outro lado, 33,3% preveem estabilidade, 28,9% esperam facilidade e apenas 0,7% preveem que ficará muito fácil.

Rodolpho Tobler, economista do Ibre/FGV, explica que, embora a percepção do momento presente continue a melhorar, indicando um mercado ainda aquecido, há uma crescente cautela quanto à manutenção desse cenário, refletida nas expectativas para o futuro. Ele ressalta que o aumento da incerteza no cenário macroeconômico contribui para esse pessimismo.

A sondagem também revelou uma ligeira redução na satisfação com o trabalho principal: a parcela de pessoas muito satisfeitas caiu de 13,1% em abril para 12,6% em maio, enquanto a proporção de satisfeitos aumentou de 63,8% para 64,1%. A taxa de insatisfeitos diminuiu de 7,5% para 6,9% no mesmo período. Esses números sugerem uma avaliação moderada sobre o emprego atual, com melhora nos índices de satisfação geral, mas com preocupações em relação à evolução do mercado nos meses seguintes.

A combinação de um presente mais positivo com um futuro incerto destaca a complexidade do cenário atual para os trabalhadores brasileiros





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