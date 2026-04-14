Sona: O Último Tigre de Circo Português Encontra Refúgio em Santuário Espanhol

Após 16 anos em cativeiro, Sona, o último tigre branco de circo em Portugal, é resgatado e transferido para um santuário na Espanha. A história destaca a luta contra o uso de animais selvagens em circos e a busca por um futuro mais digno para os felinos.

Sona, o último tigre branco de circo em Portugal, foi resgatado e transferido para um santuário na Espanha. O felino, com três metros de comprimento, passou 16 anos em cativeiro em um circo itinerante, vivendo em um trailer de nove metros quadrados. A Fundação AAP e a organização Pangea Trust foram responsáveis pelo resgate, levando Sona para o centro AAP Primadomus, em Villena, Alicante. A remoção ocorreu após a proibição do uso de animais selvagens em circos em Portugal, estabelecida em 2019, com um período de transição de seis anos para que os proprietários cedessem voluntariamente seus animais. O circo, cujo nome não foi divulgado, entrou em contato com a Pangea Trust no final de 2025 para coordenar a entrega do tigre macho. A vida de Sona no circo começou aos três meses, sendo utilizado em truques de mágica e exibições. Apesar de não trabalhar há dois anos, as consequências do cativeiro são evidentes. O tigre tem as garras amputadas, falta um canino devido a uma infecção, sofre de cataratas e apresenta fraqueza muscular nas patas traseiras, além de lesões nas almofadas das patas. Sona demonstra calma durante o transporte, entrando na jaula sem hesitar, um comportamento familiar devido à sua experiência no circo, onde nunca andou em contato direto com o solo.

O Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas de Portugal informou que, no final de 2025, apenas um elefante e o tigre Sona permaneciam em circos portugueses. Em 2021, as autoridades portuguesas já haviam solicitado apoio à Fundação AAP para realocar animais de circo, resultando na transferência de dois tigres e uma leoa para Alicante, dos quais apenas a leoa sobreviveu. Durante a quarentena, Sona já demonstra sinais de adaptação ao novo ambiente, incluindo o hábito de deitar-se na palha e ajustar-se à nova dieta, com carne de vitela e coelho, em vez de apenas frango. Após a quarentena, Sona será integrado ao espaço onde vivem outros 35 felinos resgatados no santuário. Devido à sua vida em cativeiro, Sona não conseguiria sobreviver na natureza, e passará seus últimos anos no santuário espanhol. A legislação espanhola, com a Lei de Bem-Estar Animal de setembro de 2023, também proíbe o uso de animais selvagens em circos, com um período de transição que terminou em março de 2024. No santuário da AAP, também residem leões machos resgatados de circos espanhóis, como Mojito e Tintín. Os demais felinos no santuário vêm de Portugal, França e Alemanha.

A história de Sona destaca a problemática da utilização de animais selvagens em circos e o trabalho de organizações como a AAP e a Pangea Trust na proteção e bem-estar animal. O caso reflete o fim de uma era, com a proibição e a gradual remoção de animais selvagens de circos na Europa, e a importância de santuários como refúgios para animais resgatados. A adaptação de Sona ao novo ambiente, apesar dos desafios de saúde, demonstra a resiliência dos animais e a esperança de uma vida mais digna em um ambiente seguro e com cuidados adequados. A ação em conjunto da legislação, organizações e santuários oferece um futuro melhor para animais antes confinados em espetáculos circenses, mostrando um avanço significativo na proteção e defesa dos direitos animais. A história ressalta também a necessidade de conscientização sobre as condições de vida dos animais em circos e a importância de apoiar iniciativas de resgate e cuidado, para garantir que animais como Sona vivam com dignidade





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