Somali Referee Denied Entry to US, Received Hero's Welcome in Mogadishu

The FIFA World Cup referee, Omar Abdulkadir Artan, was denied entry to the US and received a hero's welcome in Mogadishu, Somalia, after being barred from entering the US due to 'verification issues'.

O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, que havia sido escalado para apitar partidas na Copa do Mundo da FIFA de 2026, mas foi impedido de entrar nos Estados Unidos, foi recebido ao chegar ao Aeroporto Internacional Aden Abdulle Osman, em Mogadíscio, Somália, em 10 de junho de 2026.

— Foto: REUTERS/Feisal Omar Árbitro da Copa do Mundo da Somália, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos, chegou nesta quarta-feira (10) à capital Mogadíscio, onde foi recebido por uma multidão de apoiadores e autoridades. Omar Artan estava prestes a se tornar o primeiro árbitro da Somália a atuar em uma Copa do Mundo, após ser incluído na lista final da Fifa para o torneio.

Ele é considerado um dos principais árbitros da África e foi eleito o melhor árbitro masculino do continente em 2025. No sábado (6), ele foi barrado no Aeroporto Internacional de Miami por ‘questões de verificação’, segundo o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, sem detalhar quais eram essas preocupações. A Fifa, em seguida, o retirou da lista de árbitros do torneio.

De acordo com a Embaixada da Somália no Quênia, que processou o visto, Artan havia recebido autorização para viajar aos EUA na semana anterior. Ele retornou a Mogadíscio com uma recepção de herói no aeroporto, onde agradeceu ao governo e ao povo da Somália, além da Fifa, pelo apoio.

‘Prometo a vocês, se Deus quiser, que estarei presente na próxima edição’, disse ele, enquanto centenas de apoiadores agitavam bandeiras da Somália. ‘Quero que o público somali se conforte com isso e mantenha a confiança’, acrescentou





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Somali Referee FIFA World Cup US Entry Ban Hero's Welcome Mogadishu

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