Somali Referee Artan to Refere Supercopa 2026, Ex-Copa do Mundo Exclusion

The Union of European Football Associations (Uefa) has announced that Somali referee Omar Abdulkadir Artan will officiate the Supercopa 2026, which will take place on August 12 in Salzburg, Austria. The match will feature Paris Saint-Germain, the Champions League champions, and Aston Villa, the Europa League winners. Artan's exclusion from the 2026 World Cup and the subsequent inclusion in the Supercopa was due to his exclusion from the United States.

Uefa anunciou nesta quinta-feira (11) que o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan vai comandar a Supercopa da Uefa de 2026, marcada para 12 de agosto, em Salzburg o, na Áustria.

A partida reúne o Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, vencedor da Liga Europa. A escalação ocorre menos de uma semana depois de Artan ser impedido de entrar nos Estados Unidos, o que resultou em sua exclusão do quadro de arbitragem da Copa do Mundo de 2026. Ele seria o primeiro somali a apitar uma partida do torneio.

"Temos a satisfação de informar que o árbitro somali Omar Artan vai apitar a aguardada partida entre PSG e Aston Villa, em Salzburgo", anunciaram. Governo Trump alega que árbitro barrado nos EUA tem ligação com terrorismo Segundo a entidade europeia, a indicação foi definida após conversas com a Confederação Africana de Futebol (CAF) e se enquadra em um memorando de entendimento firmado recentemente entre as duas confederações





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